"Метис" снес башню разрекламированной южнокорейской САУ

РўСѓСЂРє Р­СЂРґРѕРіР°РЅ РЎРёСЂРёР№Рі РёС… РґСЌСЌСЂСЌР»С…СЌР¶ Р±Р°Р№РЅР°.РЎРёСЂРёР№РЅ РљСѓСЂРґСѓСѓРґ РўСѓСЂРєС‹РЅ Р°СЂС‚РёР»Р»РµСЂРёР№РЅ У©У©СЂУ©У© СЏРІР°РіС‡ T-155 FД±rtД±na СЃСѓСѓСЂРёР№Рі Р—У©РІР»У©Р»С‚РёР№РЅ С‚Р°РЅРє СЌСЃСЌСЂРіТЇТЇС†СЌРіС‡ "РњРµС‚РёСЃ"-СЌСЌСЂ С†Р°РјС…Р°РіРёР№Рі РЅСЊ СЃР°Р»С‚Р°Р» Р±СѓСѓРґР°Р¶.2001 РѕРЅРѕРѕСЃ РўСѓСЂРєСѓСѓРґ УЁ.РЎРѕР»РѕРЅРіРѕСЃС‹РЅ K9 Thunder-Рі Р±Р°РіР° Р·СЌСЂСЌРі У©У©СЂС‡Р»У©У©Рґ Р»РёС†РµРЅР·СЌСЌСЂ ТЇР№Р»РґРІСЌСЂР»СЌС… Р±РѕР»СЃРѕРЅ. pic.twitter.com/piED2rk8wy — Batsaikhan B (@BatsaikhanBSU) November 3, 2019

В Сети появилось фото самоходного орудия Т-155 Firtina турецкой армии, уничтоженного при помощи противотанкового комплекса "Метис". После попадания ракеты и детонации боекомплекта массивную башню САУ сорвало и отбросило в сторону на несколько метров.

Самоходка была потеряна в ходе ожесточенных боев между курдскими формированиями и регулярной турецкой армией на севере Сирии. Судьба экипажа неизвестна.

155-миллиметровая самоходная гаубица Firtina - самая современная и массовая САУ в вооруженных силах Турции. Созданная в конце прошлого века военным подразделением корпорации Samsung под названием K9 Thunder, она была адаптирована под запросы турецкой армии - в частности, заменили часть оборудования и выдали лицензию на производство. Анкара располагает тремя сотнями таких машин. Также контракты на поставку и организацию выпуска самоходок заключили Индия, Норвегия, Финляндия и Эстония. По мнению зарубежных военных экспертов, корейская 155-мм самоходная гаубица К-9 Thunder считается одной из самых удачных в своем классе.

"Метис" - переносной противотанковый комплекс второго поколения, разработанный в тульском КБ Приборостроения. ПТРК предназначен для поражения визуально наблюдаемых целей: неподвижной и движущейся со скоростью до 60 км/ч бронетехники и огневых точек. Тандемный кумулятивный заряд нейтрализует динамическую защиту танков, ракеты с термобарической боевой частью предназначены для "выкуривания" противника из укреплений.

Антон Валагин