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WarSpot

Турция импортозаместила "Гарпун"

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Источник изображения: warspot.ru

Турецкий флот перевооружается отечественными крылатыми ракетами. Вчера, 4 октября, пресс-служба Минобороны Турции сообщила о первых надводных испытаниях противокорабельной ракеты Atmaca — клона американской ракеты Harpoon.

Первый морской пуск Atmaca был осуществлён с корвета TCG Kinaliada типа Ada. В ходе испытаний ракета успешно поразила надводную цель. Полноценное развёртывание новых ракет запланировано на вторую половину 2020 года.

Пуск ракеты Atmaca

Разработка отечественных противокорабельных ракет началась в Турции в 2005 году. Внешне Atmaca (тур. — ястреб) мало отличается от американских ракет Harpoon. При этом ее производители указывают, что турецкие компании разработали новую систему управления, активную радиолокационную головку самонаведения, блок инерциально-спутникового наведения, а также аппаратуру двухсторонней передачи данных, что даёт возможность поражать стационарные береговые цели.

Ракета Atmaca является дозвуковой и оснащается турбореактивным двигателем Safran (Turbomeca) TR140, а также твердотопливным стартовым ускорителем. Atmaca может поражать цели на дальности до 200 км. В будущем ВМС Турции планируют оснащать этими ракетами свои патрульные корабли, а также фрегаты и корветы, заменив американские Harpoon.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Safran
Проекты
2020-й год
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