Турция импортозаместила "Гарпун"

Турецкий флот перевооружается отечественными крылатыми ракетами. Вчера, 4 октября, пресс-служба Минобороны Турции сообщила о первых надводных испытаниях противокорабельной ракеты Atmaca — клона американской ракеты Harpoon.

Первый морской пуск Atmaca был осуществлён с корвета TCG Kinaliada типа Ada. В ходе испытаний ракета успешно поразила надводную цель. Полноценное развёртывание новых ракет запланировано на вторую половину 2020 года.

Пуск ракеты Atmaca

Разработка отечественных противокорабельных ракет началась в Турции в 2005 году. Внешне Atmaca (тур. — ястреб) мало отличается от американских ракет Harpoon. При этом ее производители указывают, что турецкие компании разработали новую систему управления, активную радиолокационную головку самонаведения, блок инерциально-спутникового наведения, а также аппаратуру двухсторонней передачи данных, что даёт возможность поражать стационарные береговые цели.

Ракета Atmaca является дозвуковой и оснащается турбореактивным двигателем Safran (Turbomeca) TR140, а также твердотопливным стартовым ускорителем. Atmaca может поражать цели на дальности до 200 км. В будущем ВМС Турции планируют оснащать этими ракетами свои патрульные корабли, а также фрегаты и корветы, заменив американские Harpoon.