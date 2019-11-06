У солдат свои секреты: Минобороны хочет вернуть "военную тайну"

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны. Под этот термин попадут сведения о вооружении, дислокации войск и планах мобилизации. Сейчас эта информация представляет собой государственную тайну. Понятие "военной тайны" было отменено после распада СССР.

В российское законодательство может вернуться понятие "военной тайны", отмененное после распада Советского Союза. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на источники в Министерстве обороны РФ.

"Под юридический термин "тайна в области обороны" подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации", - заявили собеседники издания.

Ранее эта информация попадала под категорию государственной тайны. Требования нового закона о военной тайне будут касаться только военнослужащих, отметили в ведомстве. За разглашение секретных сведений военным будет грозить наказание вплоть до уголовного.

Эффективность нового закона будет зависеть от его правоприменения, полагают эксперты. Всех лазеек для утечек он не закрывает.

Минобороны уже приняло "принципиальное решение" о возвращении военной тайны. Работа над законопроектом будет завершена в 2020 году, отмечается в статье.

По словам одного из собеседников газеты, возвращение военной тайны необходимо, поскольку понятие гостайны "не учитывает военную специфику". В армии секретной информации гораздо больше, чем в гражданских ведомствах - и отнюдь не все эти сведения защищены юридически.

В уголовном кодексе СССР понятия гостайны и военной тайны были разведены - ответственность за их разглашение предусматривали две разные статьи. В 1990-х годах от понятия "военной тайны" в Минобороны решили отказаться. Некоторые сведения, на которые не распространялась государственная секретность, утратили статус тайн.

В Советском Союзе понятие военной тайны было связано с военной цензурой. Были засекречены не только состав Рабоче-крестьянской Красной Армии, боевая техника и военный бюджет, но также картография, гражданский воздушный флот, гидрография, метеорология, Северный Морской путь и связанные с ним данные.

Эти сведения нельзя было публиковать в газетах, передавать по радио и телевидению.

В Российской Федерации, впрочем, несмотря на отмену цензуры, также запрещается публиковать в СМИ сведения, составляющие гостайну.

Инциденты, связанные с разглашением военными гостайны, происходят регулярно. В Хабаровске военный суд приговорил офицера одной из воинских частей края к штрафу в размере 20 тыс. руб. за разглашение секретных сведений, сообщили в Управлении ФСБ по Восточному военному округу.

Уточняется, что зимой 2019 года офицер привлек к работе с топографическими картами, которые содержали сведения, относящиеся к гостайне, подчиненных военных, не имеющих соответствующего допуска. Согласно заявлению УФСБ по ВВО, о преступлении узнали сотрудники военной контрразведки.

Более пристальное внимание к государственным тайнам со стороны военного ведомства может быть связано с усилением "игры разведок" на фоне противостояния Москвы и стран Запада.

В декабре 2018 года оперативники ФСБ задержали в Москве американского гражданина Пола Уилана. Иностранный шпион пытался получить от гражданина России флешку с информацией, которая является гостайной - списком сотрудников одной из российских спецслужб. Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов отметил, что задержание агентов США в России крайне редко предают широкой огласке, но ФСБ сделала это, значит, акция, которую проводил Уилан, была очень серьезной.

Через пару месяцев шпионский скандал разразился в Бельгии - главу контрразведки Клемента Ванденборре, 40 лет служившего в секретной службе, обвиняют в работе на Россию. Сам контрразведчик это отвергает. Ванденборре уничтожил в шредере конфиденциальные документы не по инструкции, что вызвало подозрения.

В апреле норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Шпион не признал свою вину и не раскаялся в содеянном, заявил прокурор. Берг будет просить о помиловании.

В ноябре 2018 года в Австрии задержан "русский шпион" - им оказался сотрудник антитеррористического ведомства, имевший доступ к секретным документам. Эти бумаги он мог передавать Москве, отмечают австрийские СМИ. Это уже второй "русский агент", задержанный в Австрии на этой неделе. Президент страны Александер Ван дер Беллен призвал "не драматизировать" шпионский скандал.

Иван Апулеев