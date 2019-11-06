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ТАСС

Эксперт: информация со станций Voyager и Voyager 2 будет поступать еще пять лет

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Voyager-1
Voyager-1.
Источник изображения: © NASA

Оба этих аппарата вышли за пределы Солнечной системы

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Сигналы с космических аппаратов Voyager 1, Voyager 2, вышедших за пределы Солнечной системы, будут достигать Земли еще примерно в течение 5 лет. Как сообщил в понедельник портал Space.com, такое мнение высказал руководитель программы научных исследований Voyager, физик из Калифорнийского технологического института Эд Стоун.

"Аппараты постоянно охлаждаются, а источники энергии истощаются, - отметил он. - Мы знаем, что примерно через пять лет, возможно, уже не будет хватать энергии для работы каких-либо научных приборов на борту". Сейчас на Voyager 1 работают четыре научных устройства, а на Voyager 2 - пять.

Автоматические станции Voyager 1 и Voyager 2 были запущены в 1977 году с промежутком в две недели. Аппаратура Voyager 1 позволила провести наблюдения Юпитера, Сатурна и его спутника Титана. Сейчас станция находится от Солнца на расстоянии 148,047 астрономических единиц (астрономическая единица - среднее расстояние от Земли до Солнца, равное 149,597 млн км).

Согласно расчетам, через 16700 лет станция пройдет на расстоянии 3,59 световых лет от ближайшей к Солнцу звезды - Проксима Центавра, через 302700 лет - сблизится со звездой TYC 3135-52-1, удаленной от Солнца на 46,9 световых лет, а затем продолжит полет в направлении звезды Gaia DR2 2091429484365218432 в 520 световых годах от Солнца.

Voyager 2 сближался с четырьмя планетами-гигантами нашей Солнечной системы - Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном и удалился от Солнца на 122,476 астрономические единицы. После сближения со звездой Проксима Центавра станция будет двигаться в направлении звезды Росс-248 в созвездии Андромеды, находящейся от Солнечной системы на расстоянии 10,3 световых лет.

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1 комментарий
№1
06.11.2019 14:08
От Солнца до Проксимы Центавра ~ 4,244 световых лет. Пролететь от нее на расстоянии  3,59 световых лет, - это практически равносильно движению мимо неё по диагонали ~равнобедренного треугольника... ну, а уж через 302'700 лет от него останется только пылевое облако, и что там сблизится с этой безымянной звездой TYC...
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