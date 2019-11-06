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В США признали Россию лидером новой космической гонки

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Источник изображения: Фото: NASA

Поправки в закон, согласно которому ВВС США должны прекратить использовать ракетные двигатели РД-180 к 31 декабря 2022 года, позволяют сохранить зависимость американской аэрокосмической отрасли от России на более долгий срок. Это решение раскритиковало издание The National Interest, считающее, что США должны как можно быстрее прекратить доминирование политического противника в космосе.

В настоящий момент ВВС США ищет альтернативы российским двигателям согласно второй фазе Программы национальной безопасности по космическому запуску NSSL (National Security Space Launch). Ожидается, что два новых поставщика будут выбраны в 2020 году. Среди возможных кандидатов называют United Launch Alliance, SpaceX, Blue Origin и Northrop Grumman.

Однако поправки позволяют покупателю выбрать иного поставщика, если замена РД-180 окажется не готова к 2022 году. В этом случае для выполнения миссий ВВС смогут использовать двигатели российского производства.

РД-180 разрабатывались и производились НПО "Энергомаш" в интересах американских заказчиков и используются на ракетах Atlas 5.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
Blue Origin
Northrop Grumman
SpaceX
ULA
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
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