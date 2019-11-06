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Пентагон идет на сотрудничество с НЛО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Представители исследовательского центра Сухопутных войск сообщили, что в кооперации с компанией To The Stars Academy (TTSA) изучают различные "метаматериалы", которые могут пригодиться в оборонной сфере. При этом TTSA получила известность в 2017 году как организация, занимающаяся исследованием НЛО. Эксперты считают, что американские военные нашли новую статью для расходования военного бюджета и новую легенду для прикрытия разработок секретных видов оружия.

Центр по разработке наземных транспортных систем командования по развитию боевого потенциала Сухопутных войск (СВ) США подтвердил, что участвует в совместном исследовательском проекте с компанией To The Stars Academy (TTSA, "Академия "К звёздам"), которую американские СМИ характеризуют как организацию, занимающуюся изучением НЛО и неустановленных атмосферных явлений. 

При этом именно представители СВ Соединённых Штатов стали инициаторами совместного проекта. Согласно контракту, заключённому между TTSA и исследовательским центром в октябре, американские военные заинтересованы в исследованиях, в частности, в таких экзотических областях, как активный оптический камуфляж, снижение инерционной массы объектов и средства связи на основе принципов квантовой физики.

Кроме того, правительство проявляет интерес к проекту компании To The Stars под названием ADAM, задачей которого является сбор и анализ данных о метаматериалах. Официальный представитель Центра по разработке наземных транспортных систем командования по развитию боевого потенциала Сухопутных войск США Дуглас Халлоу назвал его "глобальной сетью для сбора и изучения новых материалов".

При этом стоит отметить, сообщает РТ, что, по утверждению TTSA, часть из этих новых экзотических метаматериалов якобы была получена специалистами компании в ходе исследования различных неопознанных летательных объектов — это намёк на их внеземное происхождение. Однако представителей СВ Соединённых Штатов такие заявления TTSA не смущают.

"Если материалы, изучаемые в рамках проекта ADAM, пройдут научную экспертизу и компания TTSA сможет обосновать целесообразность их применения в военных целях, будет иметь смысл изучить их более детально", - приводит слова Халлоу издание Vice.

Представитель армейского исследовательского центра добавил, что, по мнению американских властей, "важнейшие технологии или потенциал, которые Сухопутные войска исследуют в сотрудничестве с компанией, несомненно, находятся на грани достижимого", но в то же время эти исследования не сопряжены с серьёзными затратами.

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