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Ракетчики переходят на современные технологии передачи информации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Темп поставки в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новых средств связи позволит ракетчикам к 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации. Об этом говорится в распространенном сообщении Минобороны России.

"В последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи", - сообщили в военном ведомстве.

РВСН получают цифровое телекоммуникационное оборудование, в частности цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции (АТС) засекреченной и открытой телефонной связи, а также локально-вычислительные сети закрытого сегмента сети передачи данных Минобороны России.

В рамках госконтрактов полностью переоснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием пункты управления РВСН до ракетной дивизии включительно. В Ракетных войсках переоборудованы Центр связи РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в г. Серпухове.

Переоснащение позволит повысить эффективность применения РВСН, частности сократит время цикла управления и улучшит качество решений, принятых должностными лицами по управлению соединениями и объединениями с учетом осуществления мер информационной безопасности, помехо- и разведзащищенности.

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