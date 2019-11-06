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Военно-промышленный курьер

В Минобороны заговорили о "военной тайне"

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Источник изображения: vpk-news.ru

В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны.

По данным источников "Известий" в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве. Под юридический термин "тайна в области обороны" подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации - сейчас эта информация относится к государственной тайне. 

Требования закона будут распространяться только на военнослужащих. Лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного. Эксперты указывают, что действующий закон "О гостайне" не закрывает все лазейки для утечек, но предупреждают, что эффективность нового документа будет зависеть от правоприменения.

Принципиальное решение о введении юридической нормы "тайна в области обороны" уже принято. Сейчас в министерстве активно изучают правовые аспекты и нюансы, которые нужно будет учесть при подготовке пакета документов. Также специалистам предстоит определить точный перечень сведений, которые признают военной тайной. Ожидается, что эта работа будет закончена в следующем году.

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Страны
Россия
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