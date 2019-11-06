День военного разведчика: работу разведки показали на видео

Во вторник, 5 ноября, военные разведчики отмечают свой профессиональный праздник. Он был учрежден 31 мая 2006 года. Министерство обороны России представило видео, где показало работу военных разведчиков, более 700 из которых удостоены званий Героя Советского Союза или Героя Российской Федерации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником и отметил, что военная разведка является мощным и действенным инструментом защиты национальных интересов. На представленном видео можно понаблюдать, как действуют разведчики, как они владеют оружием и самыми современными видами военной техники.

- Личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности России, проявляя самоотверженность и исключительную отвагу, - отметил министр обороны Сергей Шойгу.

Светлана Цыганкова