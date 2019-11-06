"Зависимость от неприятеля": США откажутся от двигателей из РФ

NI: в США есть "опасная зависимость" от российских ракетных двигателей

Вашингтон пока не может перестать использовать российские ракетные двигатели, но должен будет прекратить делать это к концу 2022 года, напомнили американские СМИ. Это предполагает новый закон. Журналисты считают, что таким образом США удастся избавиться от "опасной зависимости от неприятеля".

США все еще не могут избавиться от зависимости от российских ракетных двигателей РД-180, хоть и в последние годы вводят различные ограничительные меры против Москвы, пишет The National Interest.

В издании обратили внимание на особую важность, которую космос представляет для американских военных, разведки и экономики страны. В то же время большинство американцев не подозревают, что ВВС страны запускают в космос важные, с точки зрения национальной безопасности, объекты при помощи ракет с российскими двигателями.

Впрочем, уже к 31 декабря 2022 года военные Соединенных Штатов по закону будут обязаны прекратить использование РД-180.

В издании считают, что конгресс мудро поступил, решив заменить их американскими аналогами, поскольку тогда Вашингтон сможет избавиться от "опасной зависимости от неприятеля".

Как сообщают журналисты, в США уже отбирают двух поставщиков ракет-носителей американской сборки. В статье назвали это решение очень важным, поскольку оно повлияет на национальную безопасность и на космические запуски.

Вашингтон, предположительно, будет использовать российские двигатели как минимум до 2024 года или даже дольше. В закон могут ввести понятие "альтернативный носитель", если американский не будет готов к 2022 году, и единственными вариантами останутся двигатели российского производства.

Издание призвало Вашингтон не допускать отсрочки, так как дальнейшее промедление, по мнению автора, усиливает позиции Москвы и подрывает национальную безопасность США.

Двигатели РД-181 и РД-180 используют на ракетах Antares и Atlas-5. Первый контракт - почти на $1 млрд - стороны заключили в 1997 году. По нему Москва обязалась поставить Вашингтону 101 двигатель РД-180 для Atlas. Поставки РД-180 в США начались в январе 1999 года, и с тех пор Соединенные Штаты получили 116 таких двигателей. С июня 2015 года в Соединенные Штаты поставили 17 двигателей РД-181, а в 2019-2020 годах планируется отправить еще девять.

К настоящему моменту американские ракеты-носители Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180 выполнили уже 85 полетов.

Несколько лет назад конгресс решил запретить использование этих двигателей после 2019 года, но затем отменил его, поскольку выяснилось, что свои двигатели в течение ближайших лет США не создадут.

Тогда консорциум ULA (United Launch Alliance) по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" еще 20 РД-180. По имеющейся информации, ULA, с наибольшей долей вероятности, продолжит использовать двигатели российского производства примерно до 2024/25 года или даже до 2028 года.

Как объяснил РИА "Новости" генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, США выбрали и продолжают покупать ракетные двигатели у России, поскольку это лучшее предложение по соотношению "цена - качество".

"Вопрос многоразового использования ступеней ракеты космического назначения имеет не столько технический, сколько экономический смысл. Почему американцы возвращают ступени? Потому что их двигатели по сравнению с российскими стоят намного дороже. Кстати, именно этот факт объясняет успех наших двигателей РД-180 и РД-181 в США", - обратил внимание Рогозин.

Он напомнил, что эти двигатели покупают, несмотря на санкции, в том числе секторальные. Директор "Роскосмоса" уточнил, что из-за высокой цены на комплектующие американских ракет-носителей в Соединенных Штатах активно развиваются технологии многоразового использования ракетных ступеней.

Рогозин назвал экспорт российских двигателей в США взаимовыгодным проектом.

При этом, по его словам, Вашингтон покупает российские ракетные двигатели по завышенной в три раза цене, хотя их производство обходится относительно недорого.

Он также подчеркнул, что высокое качество РД-180 подтверждается их безаварийностью за всю историю эксплуатации. К тому же, они прошли сертификацию в США под пилотируемые пуски.

Вместе с тем 1 июля представитель пресс-службы ULA Джули Арнольд сообщила РИА "Новости", что при пуске ракеты-носителя Atlas-5 в 2018 году с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация.

Впрочем, по ее словам, она не отразилась на полете ракеты, полезную нагрузку вывели на расчетную орбиту.

"Во время пуска (ракеты Atlas-5) в 2018 году [положение] двигателя немного отклонилось от [заданного] командами [системы управления]. И, несмотря на нежелательность [отклонения], это не повлияло на выполнение [задач] пуска. Пуск был полностью успешным, и полезная нагрузка была выведена на расчетную орбиту", - сказала она.

Представитель пресс-службы не уточнила, в каком именно пуске Atlas-5 произошла эта ситуация, сославшись на требования заказчика. В прошлом году было выполнено пять пусков Atlas-5.

Лидия Мисник