Школа командиров гуманитарных войск

Военному университету Минобороны России – 100 лет

16 октября – в канун столетия Военного университета Минобороны России замминистра генерал-полковник Андрей Картаполов открыл памятник выпускникам вуза. Бронзовый монумент на гранитном постаменте – собирательный образ.

Это может быть один из политруков – питомцев созданного 5 ноября 1919 года приказом Петроградского военного округа Учительского института Красной армии имени Николая Толмачева. Они воевали на подступах к Петрограду, в боях на Халхин-голе Голе и у озера Хасан получали первые боевые ордена, поднимали бойцов в атаку при обороне Москвы и воодушевляли красноармейцев в окопах Сталинграда.

Для других это памятник переводчикам, воспитанникам легендарного генерала Николая Биязи, создателя одной из лучших в мире лингвистических школ – Военного института иностранных языков. Его учеников можно было встретить в ближневосточных песках и ангольской саванне, никарагуанской сельве и афганских горах.

Более трехсот выпускников Военного университета стали Героями Советского Союза, пятеро – Героями Социалистического трудаТруда, 15 – Героями России.

Единый в нескольких лицах

Военный университет – правопреемник прославленных советских вузов: Военно-политической академии имени Ленина, Военного института иностранных языков, Военно-финансовой и Военно-юридической академий, Львовского военно-политического училища и Московской военной консерватории. Накопленный поколениями преподавателей опыт послужил надежной основой для совершенствования и развития научных школ и направлений.

“ Учебный процесс охватывает 1500 дисциплин на 10 факультетах и в пяти научных центрах ”

"Наш университет – уникальное учебное заведение, которое объединило в себе всю гуманитарную составляющую военного образования России. За период существования вуза подготовлено более 230 тысяч офицеров, ставших генералами, руководителями, до конца выполнившими свой воинский долг", – сказал на открытии памятника генерал-полковник Картаполов.

Сегодня в Военном университете по образовательным программам трех степеней – бакалавриат, специалитет, магистратура, – готовят психологов, экономистов, юристов, социальных педагогов, лингвистов, журналистов и дирижеров. Здесь учат офицеров для Российской армии, ФСВНГ и других силовых ведомств, проводится подготовка по программам послевузовского и дополнительного профессионального образования. Многие выпускники - – известные государственные и военные деятели современного этапа российской истории.

Уникальность вуза в том, что кадры для силовых структур здесь готовят по гуманитарному, юридическому, финансовому, лингвистическому военным направлениям. Учебный процесс включает 1500 дисциплин, преподаваемых на 10 факультетах, 51 кафедре и в 5 пяти научных центрах. Здесь есть структура, какой нет ни в одном военном вузе мира, – институт военных дирижеров.

Среди преподавателей 130 докторов и около 600 кандидатов наук, более 450 имеют звания профессоров и доцентов. На трех обучающихся приходится один научный работник. В университете шесть диссертационных советов. В каждом защищаются две-три диссертации ежемесячно. Активно работает Военно-научное общество слушателей и курсантов.

ВУМО – базовый вуз по военно-гуманитарной подготовке кадров для армий Содружества независимых государств. Сегодня в аудиториях обучаются военнослужащие из 24 стран.

Здесь работали крупнейшие ученые – выдающий военный мыслитель, востоковед, генерал Андрей Снесарев, один из столпов отечественного языкознания академик Виктор Виноградов, основатель современной школы перевода профессор Рюрик Миньяр-Белоручев, ведущий специалист в области экономики ОПК генерал-майор Владимир Королев, пионер преподавания индонезийского языка в России Людмила Меркварт.

Хранить вечно

В канун юбилея в университете задумались о создании полной истории вуза. Поиски ранее неизвестных документов, работа авторского коллектива в Российском государственном военном архиве стали основой книги "Хранить вечно". Много материала дали сохранившиеся номера журнала "Толмачевец". Оказывается, перед предшественниками стояли примерно те же проблемы, что и ныне. В статьях того легендарного времени поднимались вопросы успеваемости, повышения качества преподавания.

С 1922 года в Учительском институте Красной армии готовили кадры для политотделов бригад и дивизий, политуправлений округов и флотов, затем руководителей старшего и высшего политсостава РККА и РККФ. В 1925-м институт преобразовали в Военно-политическую академию имени Н. Г. Толмачева, а в 1938-м за заслуги в подготовке кадров армейских и флотских политработников присвоили имя Ленина и передислоцировали в столицу. Академия развивалась – открывались факультеты в Ленинграде, Киеве, Минске, Хабаровске и Львове. В 1938 году появился свой учебный лагерь в Кубинке.

Вступительная стометровка

Прежде чем получить право сдавать вступительные экзамены, абитуриенту предстоит пройти серьезные испытания, и оценка знаний, полученных в школе, не самое главное.

Сначала претендентов тестирует группа университетских психологов. При проведении психологического отбора учитывают интеллект, адаптационный потенциал и мотивацию абитуриента.

Предусмотрены четыре категории оценки. Скажу сразу: получивший четвертую ни при каких обстоятельствах не наденет курсантские погоны, до вступительных испытаний он уже заработал двойку на экзамене. Абитуриент с третьей категорией профотбора имеет шанс попасть в ВУ, но в списке на поступление будет стоять ниже обладателей первой и второй категорий, независимо от полученных на экзаменах отметок.

Сложно ли будет дальше? Это как посмотреть: например, для девушек, а они по преимуществу учатся на экономистов и лингвистов, конкурс, как в театральный институт – больше 20 претенденток на место. Чтобы по физподготовке получить максимальное количество баллов, абитуриентка должна бежать стометровку за 14,8 секунды, а километр – за 3 минуты 40 секунд. Не каждому под силу.

У юношей конкурс ниже, но все равно на место претендуют четыре-пять человек.

Поступивших первым делом знакомят с университетской библиотекой. За сто лет в книгохранилищах накопилось более полутора миллионов книг. В "редком фонде" хранятся издания середины XVIII века. Новобранцев знакомят с правилами пользования этим богатством и оформляют электронный читательский билет.

Если раньше курсанты влившиеся в состав Военного университета часто занимались в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино, то сегодня – в электронном читальном зале. По читательскому билету можно зайти в сетевое книгохранилище из любого места, где есть Интернет.

Курсантов-переводчиков можно встретить на всех крупных мероприятиях – они работали на Олимпиаде в Сочи, обслуживают Московскую Московскую международную конференцию по безопасности и форумы "Армия" в парке "Патриот". В активе лингвистов ВУМО хинди, пушту и еще 30 языков. Дается это непросто – в лингафонных кабинетах курсанты, слушая иностранную речь, проводят сотни часов в наушниках, которые нельзя снять, пока не разрешит дежурный офицер.

В год столетия университета здесь - впервые в системе военного образования - внедряется подготовка по так называемой сетевой форме. Первые два года получаешь базовые знания, а на третьем курсе едешь в училище того рода или вида войск, где намерен в дальнейшем служить. Если в планах стать замполитом парашютно-десантной роты – прямой путь на семестр в Рязанское училище ВДВ, где будешь изучать тактику, получать прыжковую подготовку. После прохождения цикла – возвращение в Москву и продолжение учебы уже в родных стенах. Чтобы все получилось, отрабатывалась нормативная база, согласовывались учебные планы вузов.

Поскольку в ВДВ и ВМФ к военнослужащим предъявляются более жесткие требования, то перед тем как сформировать группу в ВУ, еще раз проходит отбор курсантов: рассматривают показатели ОФП, проводят дополнительные психологические и медицинские тесты.

В планах руководства Военного университета открытие подготовки курсантов и слушателей по новым специальностям.

Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (806) за 5 ноября 2019 года