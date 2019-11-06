Скупость правительства – к выгоде "Боинга"

Почему решения некоторых чиновников противоречат политике президента

Орденами и премиями в России награждают часто. Дело хорошее. Значит, есть еще у нас выдающиеся люди, способные внести особый вклад в развитие страны. Бросается в глаза, правда, что среди награжденных непропорционально много деятелей культуры, а то и просто шоу-бизнеса, которых трудно заподозрить в "особом вкладе", тем более "в развитие" России". Да бог с ними! Главное, чтобы получали ордена и премии действительно достойнейшие – военные, производственники, представители науки, образования, здравоохранения. Однако в этой сфере возникла ситуация, описанная Оруэллом, когда все равны, но некоторые равнее.

Есть государственные премии Российской Федерации, а есть премии правительства РФ. В чем разница? В глазах многих наших соотечественников именно правительство является неким воплощением государства. Но на деле все выглядит иначе, если говорить, например, о статусе премий. Разница здесь существенная и прежде всего материальная.

Дело в том, что награжденным государственными премиями РФ полагается в том числе надбавка 330 процентов к минимальному размеру пенсии. Звучит внушительно: 330 процентов! Но если учесть, что размер минимальной социальной пенсии у нас в стране мизерный (5283 рубля 84 копейки), то и надбавка оказывается насмешкой – 17 436 рублей. Это "за выдающиеся достижения и особые заслуги".

Однако и такая крошечная доплата распространяется лишь на лауреатов, повторим, Государственных премий. А награжденные премиями правительства РФ даже этой скромной прибавки не получают. Вернее, ранее она была, а потом вдруг отменили. Насколько известно, финансовый блок правительства просто решил сэкономить на этом.

Меж тем речь идет о действительно достойнейших сынах и дочерях Отечества, достигших высот в различных областях производственной и рабочей деятельности. К тому же значительная часть награждаемых премиями правительства РФ – работники ОПК. Именно "оборонка" на фоне общей деградации машиностроения и высокоточных отраслей остается основным генератором прорывных идей и новых технологий. Образцы ВВТ предъявляются российскому и мировому сообществу как свидетельство того, что передовые позиции в научно-технических разработках не утрачены. Но почему же создатели современных систем оружия по факту подвергаются откровенной дискриминации?

“ Премии правительства на деле оказываются скрытой формой дискриминации награжденных ”

Чтобы исправить эту несправедливость, группа депутатов Госдумы от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла законопроект об изменениях и дополнениях к федеральному закону от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией". В этом документе к перечню наград и премий добавлено: "премии правительства".

В соответствии с регламентом Государственной думы любой законопроект, предусматривающий бюджетные расходы, должен получить заключение правительства РФ, что и было осуществлено. Однако ответ оказался отрицательным, в духе знаменитого высказывания Дмитрия Медведева: "Денег нет, но вы держитесь". В этом шедевре бюрократической мысли отмечается, что "принятие законопроекта повлечет за собой значительное увеличение круга лиц, имеющих право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, существенное увеличение расходов федерального бюджета на эти цели, в связи с чем не может быть поддержано". Такой подход был бы оправдан, когда бы речь шла о гигантских суммах, ложащихся на федеральный бюджет непосильным бременем. Но давайте посчитаем.

За последние 15 лет премий правительства в области науки и техники, а также образования удостоены чуть больше 2500 человек. Если умножить эту цифру на "допобеспечение" в размере 17 436 рублей, то получится чуть более 43 миллионов рублей в месяц на всех лауреатов. Потрясите любого из олигархов, которым достаются многомиллиардные государственные контракты, и он без малейшего ущерба для своего благосостояния выложит 43 миллиона. А уж для правительства, которое ежегодно прячет в кубышке Фонда национального благосостояния триллионы рублей, – это сущий мизер.

В чем конкретно выражаются "выдающиеся достижения и особые заслуги" конкретных лауреатов? Например, Владимир Александрович Жестков – почетный авиастроитель и заслуженный машиностроитель РФ. 60 лет назад он, недавний выпускник МАИ, принял участие в испытаниях противоракеты В-1000. В марте 1964-го это "изделие" впервые в мировой практике поразило головную часть баллистической ракеты на траектории полета. Американцам удалось добиться такого же результата только через 20 лет. С того же 1964 года Жестков занимался испытанием ракеты для знаменитого комплекса С-200, который недавно сенсационно поразил израильский истребитель в небе над Сирией. Под его руководством проходили испытания ракет для комплексов С-300 и С-400, которые ныне являются основой систем ПВО России и пользуются огромным спросом на мировом рынке вооружений.

Из этой же когорты Владимир Яковлевич Мизрохи – доктор технических наук, в прошлом заместитель генерального конструктора всемирно известного грушинского КБ-2, участник разработки ракет для комплексов С-200, С-300, "Тор", "Клинок", один из авторов учебника "Проектирование зенитных управляемых ракет".

Или генерал-лейтенант Александр Юрьевич Горьков. Прошел все ступени служебной лестницы – от командира дивизиона до командующего зенитными ракетными войсками страны. Принимал непосредственное участие в создании ЗРС С-300, С-400 как член государственной комиссии. Возглавлял государственную комиссию по модернизации С-300 ПМ по программе "Фаворит" (для увеличения возможностей уничтожения баллистических целей), по проведению госиспытаний и постановке на вооружение комплекса С-400 "Триумф".

Это лишь три представителя мощных творческих и производственных коллективов, продолжающих создавать промышленную и военную мощь страны. Премии правительства РФ должны быть направлены на стимулирование научно-технического прогресса, а на деле являются скрытой формой дискриминации награжденных. Хотя работы лауреатов премий правительства РФ приносят стране и казне огромные доходы. Комплексы ПВО, в создании которых участвовали упомянутые лауреаты, дают десятки миллиардов долларов экспортной выручки. За ними очереди иностранных покупателей. А власть жалеет 17 тысяч рублей в месяц…

Ясно, что отрицательное заключение правительства на законопроект КПРФ писал не тот, кто отвечает за научно-техническое развитие страны, а бухгалтеры-финансисты. Им вопросы прогресса до лампочки. Их задача – сдерживать государственные расходы, чем они и занимаются с рвением, заслуживающим лучшего применения. В результате упущенная выгода страны от экспорта продукции высоких технологий, низкая динамика новых разработок.

Более того, за этим, казалось бы, "частным" вопросом о премиях правительства РФ, на мой взгляд, стоит огромная проблема разбалансированности системы государственного управления в целом. Это когда на высшем уровне руководства заявляют о жизненной необходимости научно-технического прорыва, а на среднем чиновничьем мерилом "успеха" является сокращение всех расходов, в том числе на НТР.

Какие стимулы для талантливой молодежи создает такая система "поощрений"? Нулевые. Наиболее талантливых студентов МАИ, других технических вузов еще на третьем-четвертом курсах начинают вербовать Boeing, Airbus, другие транснациональные корпорации ("Почем кадры для "Боинга"). Там государственных премий не дают. Более того, вынуждают работать в интересах другого государства. Зато назначают приличные оклады и социальные пакеты, создают все условия для работы. При всем патриотизме нашей молодежи надеяться на то, что на нищенскую зарплату конструкторов они будут долго сопротивляться соблазну свалить за границу, не приходится.

Так что тем, кто готовил отрицательный ответ на законопроект о дополнительном материальном обеспечении лауреатов премии правительства РФ, и тем, кто на основании этого заключения в ГД РФ будет голосовать против доплат, нужно отдавать себе отчет: за такой "заботой" о сохранности федерального бюджета – глубочайшее равнодушие к научно-техническому прогрессу страны. И более того – прямое противоречие линии, которую проводит президент Российской Федерации.

Вячеслав Тетекин, депутат Государственной думы VI созыва, член Комитета ГД РФ по обороне (2011–2016)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (806) за 5 ноября 2019 года