В РФ назвали условие для возвращения Украине катеров и рейдового буксира

В России ответили на "требования" украинской стороны по возвращению двух артиллерийских катеров и одного рейдового буксира. Напомним, что Украина направила соответствующее требование, одновременно призывая Запад "усилить давление на Россию".

Источник изображения: кадр из видео Погранслужбы ФСБ РФ

Информационное агентство ТАСС приводит заявление, сделанное по этому поводу представителем комитета по международным делам Совфеда РФ Сергея Цекова. По его словам, Россия вернёт Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", если Киев признает провокационность своих действий в районе Керченского пролива. Пока официальный Киев такого признания не сделал.

Российский сенатор добавил, что у России нет заинтересованности в хранении иностранного имущества в своих портах за собственный счёт, но на данный момент катера и буксир могут представлять интерес для следствия.

Украинские моряки и представители СБУ на борту указанных судов незаконно пересекали российскую морскую границу, причём отказывались выполнить требования российских пограничников. Мало того, бортовые вооружения были приведены в боевое положение, на что российской стороне пришлось незамедлительно реагировать. События происходили в ноябре прошлого года.

Напомним, что ранее всех задержанных в ходе провокации Киева украинских моряков Россия отпустила домой. Речь идёт об обмене по формуле "35 на 35".