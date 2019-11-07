Дальнобойные аттестаты

Подготовка кадров для пророссийского правительства в Киеве – задача Министерства просвещения

Затянувшийся военный конфликт на юго-востоке Украины и нежелание разрешать его политическими средствами на приемлемых для Донецка и Луганска условиях говорит о том, что конфронтация между заинтересованными силами и Россией, поддерживающей законные права жителей региона, в том числе говорить на родном языке, будет продолжаться.

Новое правительство незалежной продекларировало прежнее стремление перевести обучение в общеобразовательных учреждениях на украинский язык, не считаясь с довольно пестрым национальным составом граждан. Это происходит вопреки здравому смыслу – получать дальнейшее образование на мове в технической или медицинской отраслях невозможно, ибо терминологический аппарат (а также литература и чертежи) традиционно адаптирован либо к русскому, либо к английскому. Это понимает и значительная часть преподавательского состава среднеспециальных и высших учебных заведений.

Подобная перспектива не оставляет выхода тем слоям населения, которые пытаются дать детям востребованное образование. Богатые отправляют своих чад за рубеж, менее обеспеченные пытаются устроить в частные школы или гимназии с углубленным изучением английского. Однако наибольшая часть граждан бывшего единого государства не имеет возможности (в первую очередь по финансовым соображениям ввиду провальной социально-экономической политики своего правительства) дать детям образование ни на иностранном (обучение в закрытых частных школах или гимназиях лингвистического профиля платное), ни на русском языке.

“ Стоит подумать насчет сдачи ЕГЭ специально для жителей Украины с учетом того, что не все имеют возможность приехать в Россию ”

Не стоит думать, что ситуация изменится. Геополитический противник, которому эти территории нужны как плацдарм для ведения гибридной войны против России, в обозримом будущем не допустит их возвращения в лоно Русского мира. Надежды на появление пророссийского правительства на то, что Европа "устала" от Украины, или на изменение внешнеполитического курса США и Великобритании эфемерны.

Необходимо серьезно задуматься, как дать возможность интеграции гражданам соседней страны (и не только им), не отравленным антироссийской пропагандой и задумывающимся о перспективах. В первую очередь это касается молодого поколения, а именно – школьников, лишенных права получить общее образование на русском языке.

Помимо практики упрощения вступления в российское гражданство, целесообразно было бы продумать комплекс мер, направленных на облегчение условий подготовки к сдаче ЕГЭ для поступления в наши вузы.

Это достижимо созданием специализированного интернет-ресурса под эгидой Министерства просвещения. В эпоху, когда дистанционное образование прочно заняло свою нишу, можно было бы на государственном (или частном) канале организовать вещание хотя бы на заинтересованную аудиторию Украины (и не только) с учебными курсами по программам с первого по одиннадцатый класс. Здесь же – предлагать подготовку к ЕГЭ и пробные сдачи, размещать учебные и методические материалы для их свободного скачивания и пользования. Это не потребует больших средств, притом что открытие и функционирование центров русской культуры в нынешней обстановке на Украине затруднительно.

Стоит подумать и насчет сдачи ЕГЭ специально для жителей Украины – предусмотреть для этого "особую волну" с учетом того, что не все имеют возможность приехать на территорию России. В конце концов, что мешает организовать прием экзаменов в режиме онлайн через Интернет. Форм может быть много. Дело не в этом. Все это могло бы позволить получить в дальнейшем и соответствующие дипломы об образовании российского образца и интегрироваться в единое духовное пространство.

Важно понимать, что провальная политика в отношении процессов, инициированных США на территории Украины после 1991 года, привела к тому, что там выросло поколение, поддержавшее майдан и откровенно русофобскую, даже антиславянскую политику. На очереди следующие генерации. В настоящее время на фоне демонизации России в элите незалежной все настойчивее призывы к переводу украинского языка на латинский алфавит, что является обязательным этапом к оформлению разрыва в некогда общей славянской семье народов. В создавшейся ситуации наиболее действенна политика в поддержку русского языка, обеспечивающая перспективы в образовательной сфере.

Язык и образование – мощный ресурс, который можно использовать даже при ограниченности экономических средств с крупным выигрышем в будущем. Аттестат и диплом иногда оказываются эффективнее танков.

Григорий Никоноров, кандидат философских наук

Игорь Родионов, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (806) за 5 ноября 2019 года