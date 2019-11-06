Как сделать ОДКБ заметным для НАТО

Форт Трамп хорошо просматривается с территории Белоруссии

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер после трех лет работы в Брюсселе покинула свой пост. Завершая миссию, она поделилась своими взглядами на отношения ОДКБ и НАТО.

Чиновница дала понять, что не считает нужным для НАТО поддерживать какие-либо отношения с ОДКБ, что в принципе вызывает удивление. Свою главную задачу ОДКБ и НАТО реализуют на основе статьи 51 Устава ООН, гласящей, что каждое государство имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на него. Кроме того, как следует из сравнения текстов двух договоров – Ташкентского и Североатлантического, ОДКБ и НАТО с точки зрения соответствия международному праву, а также по одинаковости сфер деятельности, организации и порядка их осуществления фактически идентичны.

Эти факты должны были способствовать налаживанию прямых контактов между двумя союзами, хотя бы для обмена опытом, к примеру, в борьбе с терроризмом.

“ Сегодня есть только один способ противостоять поползновениям на суверенитет участников ОДКБ: боевой потенциал их вооруженных сил ”

Но ничего такого не происходит. Отказ альянса признавать ОДКБ трактуется лидерами государств – участников организации следующим образом. В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на сессии Совета коллективной безопасности в Ереване 14 октября 2016 года, заявил: "Мы все констатировали, что ОДКБ никто не хочет признавать, особенно НАТО, – видите ли, организация не та. Я слушал эти разговоры и думал: если мы будем их просить, чтобы они нас признали, они никогда нас не признают. Нам надо поступить таким образом, чтобы заставить их признать нашу организацию. Подтянем к этому специалистов, прежде всего из Российской Федерации и других государств. И надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на довольно серьезный уровень. Чтобы ее не боялись, но уважали".

Следует подчеркнуть, что прежде ОДКБ никогда не позиционировала себя как глобальный игрок и не пыталась конкурировать с НАТО, настаивая, что занимается безопасностью собственных стран и не вмешивается в дела соседей. Однако складывающаяся на европейском континенте ситуация заставила пересмотреть позицию. Принято решение наряду с терроризмом и экстремизмом включить в число вызовов, требующих немедленного реагирования ОДКБ, угрозы, исходящие от Запада, в частности одностороннее развертывание ПРО и организацию "цветных революций".

Вне всякого сомнения, нынешнее отношение НАТО к ОДКБ продиктовано стремлением альянса любыми путями ослабить военный союз под руководством России, а тем самым и ее оборонный потенциал. Мы еще живем во времена, когда уважают силу. Об этом свидетельствуют и действия членов НАТО. Американское издание Fox News 19 сентября в статье "Форт Трамп, США укрепляют военные связи с Польшей в попытке сдержать Россию" пишет: "Небольшое европейское государство, которое сыграло центральную роль в двух важнейших событиях XX столетия – начале Второй мировой войны и крахе советского коммунизма, сегодня стало ключевым элементом в сдерживании агрессивных военных амбиций России. Об этом заявили чиновники, которые ожидают расширения военного присутствия США в этой стране. Польша, у которой есть общая граница с Россией, уже постепенно увеличивает расходы на оборону. А президент США Дональд Трамп пообещал отправить в Польшу еще две тысячи военнослужащих в дополнение к тем четырем тысячам, которые уже находятся там, в рамках того, что получило неофициальное название "Форт Трамп". Варшава предложила выделить два миллиарда долларов на строительство одной или нескольких баз для того, чтобы разместить дополнительный военный контингент. Польша также покупает у США 32 истребителя F-35A".

Однако танки, которые США размещают на территории Польши, являются средством наступления, а не обороны. В настоящее время у Соединенных Штатов имеется укомплектованная бронетанковая бригада, развернутая в Польше в порядке ротации. В более отдаленные планы входит создание инфраструктуры для поддержки ротационного развертывания двух бронетанковых бригад и дополнительных боевых средств.

В нынешнем неспокойном мире есть только один способ противостоять поползновениям на целостность и суверенитет участников ОДКБ: боевой потенциал их вооруженных сил. В данной ситуации в Белоруссии как участнике ОДКБ должны находиться, предположим, авиационные базы российских ВКС, а также российский комплекс "Искандер-М". Именно для обеспечения коллективной обороны. Если Вооруженные Силы РФ появятся на белорусской земле, тогда сразу же в НАТО, а тем более в соседней Польше вспомнят и про ОДКБ, и про то, что Минск совместно с Москвой решает проблему обеспечения общей безопасности. Это как раз будет хороший приоритет, о чем говорил президент Белоруссии в Ереване, "чтобы наша организация вышла на довольно серьезный уровень. Чтобы ее не боялись, но уважали".

А главное – это не будет противоречить статье 51 Устава ООН.

Иван Малевич, кандидат военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (806) за 5 ноября 2019 года