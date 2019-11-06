"Украину" продают за бесценок

На нужды ВСУ выделена лишь половина того, что запрашивал генштаб

Больше года назад украинские военачальники на весь мир раструбили: в Бердянске на Азовском море до конца 2018-го будет создана новейшая военно-морская база.

Из Одессы в Бердянский морской порт доставили на трейлерах два малых бронированных артиллерийских катера проекта 58155 – МБАК Р177 "Кременчуг" и Р-178 "Лубны" – сам был тому свидетелем. Но в сентябре этого года, побывав на месте обещанной ВМБ, убедился, что она существует только на бумаге, а бронекатера стоят на приколе. В течение года они несколько раз выходили в море, как шутят местные острословы, для стрельбы по камбале и бычкам. Однако украинское оборонное ведомство вновь как о величайшей победе своего военного судостроения через СМИ на весь мир трубит о прибытии в Одессу уже нового МБАК. Пока у него нет даже названия, но вскоре его должны протестировать в акватории Черного моря. После чего "москитный флот" Украины, по заявлению тамошних флотоводцев, создаст серьезную угрозу кораблям российского ВМФ в Черном и Азовском морях. Нагляднейшая демонстрация незалежной полководческой мысли! А уж предложение одного из военных "экспертов" вместо модернизации многоцелевых истребителей МиГ-29 вложить деньги в "москитную стаю" беспилотников чуть ли не кустарного производства в количестве тысячи штук и ею громить врагов не хочется даже комментировать.

После развала Советского Союза Украине досталась вторая по мощности военная группировка (800 тысяч военнослужащих) в виде трех военных округов (Киевского, Одесского, Прикарпатского) – 20 мотострелковых и танковых дивизий при девяти тысячах единиц бронетехники, три артиллерийские дивизии более чем с четырьмя тысячами артсистем, три воздушно-десантных соединения, одна армия ПВО, четыре воздушные армии с 43 тяжелыми стратегическими бомбардировщиками, шесть вертолетных полков, 300 боевых и вспомогательных кораблей. По количеству танков и боевых самолетов незалежная вышла на четвертое место в мире после США, России и Китая. На ее территории работало 700 предприятий ОПК. Единственная из республик бывшего СССР она производила жидкостные межконтинентальные ракеты, тяжелые военно-транспортные самолеты, вертолетные двигатели (подробнее – "Мягкая сила кооперации", стр. 08).

Сегодня картина иная. В 2014 году, когда началась карательная операция против Донбасса, в ВСУ оставалось только два авиакорпуса, 19 мотострелковых и танковых бригад, менее двух тысяч единиц бронетехники, пять вертолетных полков, 80 боевых и вспомогательных судов Черноморского флота… Остальное было продано в страны Азии и Африки, распилено на металлолом. В СССР Украина располагала боевым потенциалом, сопоставимым, повторим, с мощью НАТО. Теперь, отрицая свое советское прошлое, она демонстрирует миру нищету и полный развал ОПК, разлагающуюся армию.

Чтобы убедить население в обратном, запускаются победные реляции о создании военно-морских баз, успехах украинских вояк на совместных учениях с Североатлантическим альянсом, модернизации вооруженных сил. На деле – продажа на металлолом ракетного крейсера с гордым именем "Украина" и закупка шестнадцати 122-мм САУ "Гвоздика" у чехов, 135 выстрелов для "Тунгуски" у болгар, боеприпасов у поляков. С деньгами помогли западные спонсоры. После временного замораживания Трампом 250-миллионного транша (по программе "Инициатива по помощи Украине в области безопасности") демократы и ряд сенаторов добились восстановления финансирования. Сюда добавляются 115 миллионов долларов от Госдепартамента, а также 26,5 миллиона, оставшиеся с 2018 года. 1 октября 2019-го конгресс США одобрил продажу Украине еще 150 ракет и двух ПТРК Javelin на 39 миллионов долларов.

Но в развитии украинского ОПК Запад не заинтересован. Скудность номенклатуры ПВН незалежной можно было увидеть на прошедшей в октябре в Киеве выставке "Оружие и безопасность". "Укроборонпром" представил новинки: БМП М-1, движущуюся танковую мастерскую, беспилотный мини-бронетранспортер "Фантом", самоходную пушку-гаубицу "Дана", БТР "Атаман-3", РК "Нептун"… Ракета для последнего разработана на базе советской Х-35. А главное в том, что когда эти новинки массово начнут поступать на вооружение ВСУ, никто сказать не может даже приблизительно.

На следующий год под разговоры о стандартах НАТО, реформировании и модернизации ВСУ на армейские нужды выделена всего половина от того, что просил украинский Генштаб. В бюджет Минобороны на 2020-й заложены 102 миллиарда гривен вместо 220 миллиардов, из них на развитие, закупку и модернизацию ВВСТ – 16,6 процента. В текущем году на эти цели пришлось чуть более 17 процентов. Если учесть, что на содержание украинской армии численностью 250 тысяч уходит 2/3 бюджета оборонного ведомства, то даже не будучи крупным специалистом, можно с уверенностью определить: разговоры о стандартах НАТО – сотрясение воздуха.

За приближение к ним выдается беготня по полигонам украинских солдат. На Яворовском полигоне (Львовская область) недавно завершились двухнедельные международные военные учения Rapid Trident 2019 или, как их называют на Украине, "Швыдкый трызуб". В них приняли участие 3600 военнослужащих из 14 стран НАТО. Легенда учений – объединенные силы "должны выбить врага с нашей территории". Наиболее заметными были, конечно, американцы: нацгвардейцы из Калифорнии, офицеры из группы штаба спецопераций и десантники 101-й дивизии – всего почти 400 человек. В многочисленных интервью украинские участники учений отмечали, что наконец-то начались отработки освобождения территорий, пусть даже прикрытые дополнительными легендами. Схожий сценарий "вызволения" захваченных земель обкатывался и на внутренних учениях "Казацкая доля-2019". Что касается янки, то они используют самый большой военный полигон в Европе как близкий к России перспективный ТВД. А НАТО не ставит целью "вылечить" украинское воинство от хронического безденежья и возродить некогда мощный ОПК страны.

Но сокращение расходов запланировано не только в ВСУ. В 2020–2022 годах Государственная служба ЧС Украины "похудеет" на 600 миллионов гривен, Государственная служба спецсвязи и защиты информации – на 345 миллионов, погранслужба – на 400 миллионов, СБУ – на 170 миллионов, национальная гвардия – на 100 миллионов, Служба внешней разведки – на 20 миллионов.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что не надо приобретать технику и вооружение по принципу "Что можем, то и покупаем": "У нас старое вооружение в сравнении с другими странами. У них обновление идет по пять – семь процентов в год, у нас и этого нет. Денег не хватает".

На закупку новых американских кораблей, танков, самолетов гривен даже при финансовой помощи США слишком мало. Модернизировать находящиеся на вооружении образцы еще советской военной техники после разрыва отношений с Россией невозможно. На серийный выпуск изделий украинского ОПК надежд нет. Поэтому затыкать бреши приходится массированным пиаром.

Справка "ВПК"

18 октября Верховная рада 256 голосами одобрила законопроект № 2000 о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении. Согласно документу доходы госказны составят 1,0795 триллиона гривен, расходы – 1,17 триллиона, соответственно дефицит бюджета достигнет 90,5 миллиарда гривен, что составляет 2,09 процента ВВП. На госдолг в следующем году уйдет около 438,1 миллиарда гривен (145,2 млрд грн – на обслуживание, 292,9 млрд – на погашение), а это почти 10 процентов ВВП Украины. На фоне других статей странно выглядит заметное повышение трат на оборону (до 245,8 млрд грн), что никак не вяжется с заявленными планами президента Владимира Зеленского закончить войну на Донбассе. Это ни много ни мало – 5,4 процента ВВП. Для сравнения: президент США Дональд Трамп четвертый год пытается заставить страны НАТО тратить на оборону два процента от ВВП, но многие европейские правительства считают эту планку слишком высокой.

Валерий Громак, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (806) за 5 ноября 2019 года