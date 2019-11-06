В Китае представлен бомбардировщик с аналогом "Кинжала"

В Китае была представлена новая баллистическая ракета воздушного базирования, в качестве носителя которой выступает бомбардировщик H-6N.

Источник изображения: topwar.ru

Соответствующие изображения были опубликованы в популярном китайском военном журнале "Modern Ships". Наблюдатели отметили сходство нового оружия с китайской ракетой Dong Feng-15, а также российским "Кинжалом". На обложке издания был изображен бомбардировщик H6-N, несущий "под брюхом" изделие, аналогичное баллистической ракете воздушного запуска.

Когда в сентябре появилась новая модификация H-6N самолета H-6K, экспертами было подмечено, что его бомбовый отсек, по всей вероятности, был демонтирован, что позволило увеличить массу и габариты средств поражения, размещаемых на внешней подвеске. В качестве нагрузки может использоваться и новый сверхзвуковой дрон, замеченный 1 октября на китайском военном параде.

Новинка в состоянии изменить сложившийся на мировой арене баланс ЯО, считает издание Sputnik. С его слов, ядерный арсенал Китая развивался по совершенно иным направлениям, чем у США и Советского Союза. Небольшой бомбардировочный флот КНР никогда не был реальной угрозой для этих стран, поэтому в конце 1970-х годов задача ядерного сдерживания легла на плечи флота.

Теперь же Пекин в состоянии войти в элитный клуб держав с ядерной триадой, делает вывод Sputnik.