The National Interest (США): новая космическая гонка началась, и Россия лидирует

Мало кто из американцев знает, что даже сегодня военно-воздушные силы США используют ракеты, приводимые в движение ракетными двигателями российского производства. Те угрозы, которые Россия представляет для интересов США в космосе, являются многоаспектными, уверен автор. Подробности — в статье.

Если Россия - противник Соединенных Штатов, тогда почему Вашингтон пользуется ракетами российского производства?

От Арктики до Афганистана Россия Владимира Путина является очевидной угрозой для интересов национальной безопасности США. При каждом удобном случае Россия получает удобном случае Россия получает удовольствие от того, что она становится помехой для США. За последние несколько лет список агрессивных действий Москвы пополнился следующими шагами: вторжение и оккупация части территорий Грузии и Украины; вмешательства в выборы в США, Германии, Франции, Великобритании и других странах; атака на пассажирский самолет Малазийских авиалиний MH-17; отравление диссидентов на территории Соединенного Королевства; проведение опасных военных маневров в море и в небе; оказание помощи таким диктаторам, как президент Сирии Башар аль-Асад и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Если отвлечься от нынешних политических настроений, стоит отметить, что Вашингтон последовательно принимал существенные меры и осуществлял политику, направленную на сдерживание российского правительства. Стоит отдать должное администрации Трампа, ее политика в отношении России была довольно жесткой - вероятно, самой агрессивной политикой американской администрации в отношении России со времен окончания холодной войны.

Одно из дополнительных инструментов давления на Россию, которыми могут воспользоваться Соединенные Штаты в будущем, - это решение положить конец зависимости американцев от российских ракетных двигателей, которые применяются для запуска важных элементов системы национальной безопасности в космос.

Космос - это та область, которая имеет ключевое значение для вооруженных сил США, для американской разведки и американской экономики. Наши вооруженные силы используют различные средства, находящиеся в космосе, для обеспечения коммуникации и управления войсками. С их помощью наша разведка собирает сигналы и геопространственные данные. А наша экономика зависит от бесперебойной работы таких важнейших системы, как система Global Positioning System (GPS).

Соперники Америки, а именно Россия и Китай, занимаются милитаризацией космоса и пытаются расширить свое влияние в нем, поэтому мы должны действовать, чтобы защитить наши интересы и уменьшить потенциальные угрозы в этой важнейшей области.

Те угрозы, которые Россия представляет для интересов США в космосе, являются многоаспектными. Российские вооруженные силы и космическое агентство активно занимаются разработкой и развертыванием противоспутникового оружия, научились перехватывать сигналы с чужих спутников и уже вывели на орбиту спутники, обладающие боевым потенциалом. Ранее Путин заявил, что космическое оружие является более приемлемым в политическом и военном отношении.

Мало кто из американцев знает, что даже сегодня военно-воздушные силы США используют ракеты, приводимые в движение ракетными двигателями российского производства, для запуска в космос ключевых элементов системы национальной безопасности. Однако, согласно закону, ВВС США должны перестать использовать ракеты с российскими двигателями РД-180 к 31 декабря 2022 года. Конгресс США совершенно разумно предусмотрел поэтапный отказ от этих двигателей и их замену на двигатели полностью американского производства, чтобы уменьшить эту опасную зависимость от противника.

В настоящее время ВВС США находятся в процессе выбора между двумя поставщиками американских летательных аппаратов, с помощью которых они смогут осуществлять запуски в течение большей части следующего десятилетия. Эта вторая фаза реализации программы Launch Service Procurement будет иметь важные последствия для национальной безопасности и космических запусков в будущем.

Как сообщают СМИ, недавние изменения, вероятно, приведут к отсрочке момента отказа от российских двигателей до как минимум 2024 года. Согласно требованиям, претенденты могут предлагать "альтернативные средства запуска" - в сущности, речь идет о резервных вариантах - если их основное средство выведения на орбиту не будет готово к полетам к 2022 году, когда ВВС США намереваются начать свои миссии. Но единственным "альтернативным средством" станет ракета с двигателем российского производства.

Вместо того чтобы создавать новые лазейки, которые позволят сохранять зависимость от российских двигателей, ВВС США должны постараться воплотить в реальность то требование конгресса, которое должно способствовать внедрению американских средств выведения на орбиту, не зависящих от России, которая уже много раз продемонстрировала свое враждебное отношение к США. У Америки есть альтернативы ракетам с российскими двигателями, которые уже сертифицированы и уже отправляют грузы в космос.

США больше не должны ждать ни дня и обязаны как можно быстрее сделать так, чтобы мы могли безопасно отправлять в космос важнейшие элементы нашей системы национальной безопасности. Дальнейшие отсрочки только укрепят позиции Путина и подорвут нашу собственную безопасность.

Когда в космос отправятся ключевые элементы системы безопасности, которые помогут защитить Америку в будущем, мы хотим видеть на них табличку с надписью "Сделано в США".

Энди кейзер - бывший старший советник комитета Палаты представителей по делам разведки. В настоящее время он является одним из управляющих Navigators Global и старшим советником Центра изучения института президентства и конгресса (Center for the Study of the Presidency and Congress).

Энди Кейзер (Andy Keiser)