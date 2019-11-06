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Известия.ru

Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Стратегические "Бореи" получат противолодочных помощников. На базе малого ракетного корабля (МРК) "Каракурт" создадут охотника за субмаринами. Об этом "Известиям" рассказали источники в главкомате ВМФ. МРК надежно защитят российские берега от вражеских подводных лодок. Теперь стратегические ракетоносцы проекта "Борей" нельзя будет отследить вблизи баз. "Каракурты" будут провожать и встречать их в море. Именно в это время подлодки наиболее уязвимы. Появление новых кораблей, по мнению экспертов, гарантирует ответный удар по территории вероятного противника.

Стратегические "Бореи" получат противолодочных помощников. На базе малого ракетного корабля (МРК) "Каракурт" создадут охотника за субмаринами. Об этом "Известиям" рассказали источники в главкомате ВМФ. МРК надежно защитят российские берега от вражеских подводных лодок. Теперь стратегические ракетоносцы проекта "Борей" нельзя будет отследить вблизи баз. "Каракурты" будут провожать и встречать их в море. Именно в это время подлодки наиболее уязвимы. Появление новых кораблей, по мнению экспертов, гарантирует ответный удар по территории вероятного противника.

Ищут замену

В Минобороны уже принято принципиальное решение о разработке охотников на базе МРК проекта 22800 "Каракурт". В настоящее время, как рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве, уточняются тактико-технические данные, состав вооружения и оснащение кораблей.

Охотники смогут действовать в прибрежных морях — Балтийском, Японском, Черном, Баренцевом и Охотском, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Существующие противолодочные корабли строились еще для советского флота, — рассказал он "Известиям". — Пришло время задуматься, что придет им на замену. Корпус "Каракурта" как основа для будущего охотника — неплохой вариант. Они малозаметны для РЛС, так как сделаны с использованием стелс-технологий. Для них разработаны современные комплексы боевого управления, целеуказания и связи. Переделка вряд ли будет долгой. Скорее всего, вместо крылатых ракет "Калибр" установят гидроакустическое оборудование и противолодочное оружие — реактивные бомбометы для глубинных боеприпасов и комплексы "Пакет-НК", предназначенные для борьбы с подлодками и торпедами противника.

Морские охотники охраняют военно-морские базы и ближнюю зону от дизельных субмарин и диверсантов, сказал бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В случае начала боевых действий они должны будут очистить эти воды от врага, — пояснил эксперт. — Также они прикрывают ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, выходящие на боевое дежурство. Охотники не дадут возможности перехватить наши подлодки рядом с базами, чем гарантируют ответный удар.

Немаловажно и то, что экипажи "Каракуртов" обеих модификаций — ракетной и противолодочной — можно будет учить по одной программе, конечно, за исключением специалистов по крылатым ракетам и по борьбе с подлодками. Это позволит флоту сэкономить время и деньги, считает Дмитрий Болтенков.

Корветы в помощь

В море "Каракуртам" предстоит тесно взаимодействовать с новейшими патрульными кораблями проекта 22160, которые помогут найти цели. Первые два корвета этой серии — "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачёв" — недавно вошли в состав бригады охраны водного района Черноморского флота. Тактико-технические характеристики делают их хорошими разведчиками.

Быстрые и компактные, длиной 94 м и водоизмещением 1800 т, они могут находиться вдали от берега до двух месяцев, что позволяет им встречать в море наши атомные субмарины.

Корветы, сделанные с применением стелс-технологий, трудно обнаружить. Их делают малозаметными угловатые контуры надстройки и защита верхней палубы специальным радиопрозрачным композитным материалом. Сами же "Быковы" видят далеко. На них базируются подводные и надводные беспилотники. Воздушные дроны позволяют вести скрытое наблюдение за акваторией в радиусе сотен километров, что серьезно расширяет возможности корабля. Кроме того, на борт они могут принять один вертолет массой до 12 т — в том числе и Ка-27ПЛ, специально разработанный для поиска субмарин.

Вместо "Альбатросов"

Новым "Каракуртам" предстоит заменить малые противолодочные корабли (МПК) проекта 1124 "Альбатрос", которые строились для ВМФ СССР еще в 1970–1980-х годах. Всего в разных модификациях их было выпущено порядка 90. Эти корабли и сейчас в строю. В состав Черноморского флота до сих пор входят шесть МПК проекта 1124М. Еще шесть числятся в рядах Северного флота, а восемь — Тихоокеанского. А Балфлот располагает кораблями проекта 133.1 — данная модификация "Альбатроса" строились еще в ГДР.

"Альбатросы", обладающие хорошей скоростью и мореходностью, всё еще прикрывают военные порты от субмарин противника, а также сопровождают и защищают подлодки и корабли российского ВМФ.

Сейчас ВМФ начинает их модернизацию. В ходе работ они получат обновленные цифровые гидроакустические комплексы и противолодочное оружие. Также на них заменят и силовые установки. Ожидается, что после модернизации корабли должны прослужить не один год. Тем не менее флоту нужны более современные аналоги.

Производство "Каракуртов" уже хорошо налажено российской промышленностью. В следующем году Балтфлот пополнит новейший МРК — "Одинцово". Он должен был войти в состав Северного флота, но недавно командование ВМФ пересмотрело свое решение. Это первый "Каракурт", вооруженный уникальным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М". В результате корабль сможет не только постоять за себя, но и прикроет от авиации и ракетных ударов вероятного противника другие "Каракурты".

Таким образом, Балтфлот получит мощнейший ракетный кулак из трех МРК. При необходимости они смогут взять под контроль не только основную часть Балтийского моря, но и создать угрозу военной инфраструктуре НАТО в глубине Европы.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-27ПЛ
Проекты
1124 Альбатрос
22160
22800 МРК
955 Борей
NATO
БПЛА
Калибр КР
СФ
ЧФ
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10 комментариев
№1
06.11.2019 05:45
Неужели свершилось!?!?
+2
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№2
06.11.2019 08:07
https://www.rg.ru/amp/2019/09/20/reshitelnyj-otvet-na-chto-sposoben-novyj-protivolodochnyj-kompleks.html
+2
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№3
06.11.2019 11:20
Вместо того чтобы строить корветы пр. 20380/20385 будем строить 800 тонные МРК и МПК. По цене за пару дороже корвета, без вертолёта, с малоресурсными и дефицитными высокооборотными дизелями М507.

Что примечательно, никого за это даже не посадят. Да что там, даже досрочно со службы не уволят.

Вот же достался ВМФ России. Такой градус неадекватности в военно-технической политике ещё поискать.
+2
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№4
06.11.2019 11:38
Цитата, АлександрА сообщ. №3
Вместо того чтобы строить корветы пр. 20380/20385
Ну корветы строят, но уже давно понятно, что 30-40 единиц их не построят и дело не столько в деньгах, сколько в ограничениях промышленности.

А значит потребности флота не закроем и к войне на море окажемся не готовы. Более того 20380 далеко не такой идеальный проект, каким его превозносят в СМИ.

Я не буду приводить конкретный пример государственных испытаний системы ПВО одного из корветов, потому что рискую раскрыть государственную тайну, но когда мне этот эпизод в подробностях пересказывали участники событий (как обнаруживали и поражали мишень), то мне хотелось выразить это словосочетанием: "все было бы так смешно, если ты не было так грустно".

Цитата, АлександрА сообщ. №3
будем строить 800 тонные МРК и МПК.
800 тонные МРК впервые в истории получили противокорабельные сверхзвуковые ракеты с дальностью, которая превышает дальность главного калибра крейсеров (включая атомные) советской постройки- 800км.

Уже одно это даёт им зелёный свет и путевку в жизнь.

Цитата, АлександрА сообщ. №3
По цене за пару дороже корвета, без вертолёта
Вертолеты могут работать с береговых и островных аэродромов, на которых в отличии от маломерных судов, могут быть созданы все условия для устойчивого базирования и интенсивных вертолето-вылетов.

От запасов гидроакустического и минно-торпедного вооружения и ГСМ, до авиационной комендатуры, гидрометеорологического поста, радиолокационного поста, узла связи, машин жизнеобеспечения, комплексов ПВО и боевого охранения.

Цитата, АлександрА сообщ. №3
с малоресурсными и дефицитными высокооборотными дизелями М507.
На замену дизелям можно постепенно разработать ГЗТА с неплохими характеристики.

Было бы с чем ввести корабли в строй изначально.

Цитата, АлександрА сообщ. №3
Что примечательно, никого за это даже не посадят. Да что там, даже досрочно со службы не уволят.
Сажать нужно других и за другое.

Так что увы, но необходимы не только МРК, но и серия МПК с ПЛУРами, комплексом ПТЗ и желательно морским ТОРом.
+3
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№5
06.11.2019 12:39
АлександрА
Цитата, АлександрА сообщ. №3
Вместо того чтобы строить корветы пр. 20380/20385 будем строить 800 тонные МРК и МПК. По цене за пару дороже корвета, без вертолёта, с малоресурсными и дефицитными высокооборотными дизелями М507.
А я вот предлагал вместо Ту-160М2 больше денег и человеческих ресурсов направить на ПАК ДА, сделать его дозвуковым - максимально экономичным (что мог без дозаправки как минимум сутки висеть в воздухе, лучше пару-тройку, конечно) и максимально малозаметным. Чтоб не быть уничтоженным на аэродроме до взлёта. И, как раз, по аналогии с ПЛАРБ чтоб он действовал. ПЛАРБ ведь могут и от пирса стрелять? Вы ж предлагаете дешёвые мобильные комплексы типа "Тополя-М", "Ярса" (а как же триада? ведь можно и наземными МБР обойтись и вместо ПЛАРБ, и вместо авиации с КР) и уничтожаемые на аэродромах Ту-160М2, на нафиг не нужным сверхзвуком в 2000 км, которым ни истребителей, ни ПВО не удивить. В лучшем случае, есть небольшой шанс тупо удрать на полном форсаже, если удастся заранее узнать об опасности, не выполнив боевую задачу.

Теперь же вы сами предлагаете дорогое решение, вместо дешёвого. Вы уж определитесь: нам подороже или подешевле ;)

Цитата, АлександрА сообщ. №3
Что примечательно, никого за это даже не посадят. Да что там, даже досрочно со службы не уволят.
Ну вот что-то не только не сажают, но и не увольняют Шойгу за то, что он возрождает производство (а не только модернизацию) разного советского старья (бронетехнику, бомберы), рассказывая нам о поступлениях в войска новой техники. И вы даже за весь этот старый хлам и зоопарк техники разных поколений в параллельном производстве. Нет? ;)
-1
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№6
06.11.2019 13:24
Цитата, Восход сообщ. №4
Ну корветы строят, но уже давно понятно, что 30-40 единиц их не построят и дело не столько в деньгах, сколько в ограничениях промышленности.

Пока что "ограничения промышленности" наблюдаются по выпуску дизелей М507 для "Каракуртов". В вопросе выпуска дизелей Д49 для корветов проекта 20380 ограничений промышленности нет.

В 2015 г. было заложено три корвета пр. 20380. В 2016 г. один. Ожидаемые сроки передачи ВМФ этих корветов соответственно 2020 и 2021 г. (срок строительства 5 лет). Начиная с 2016 г. строительство корветов пр. 20380 прекращено.

В 2016 г. было заложено четыре МРК пр. 22800. Ожидаемые сроки передачи ВМФ этих МРК  2020-2021 гг. (срок строительства 4-5 лет).

Вы под ограничениями промышленности понимаете то на верфях в Зеленодольске, в  городе Отрадное Ленинградской области, городе Феодосия и городе Керчь вместо МРК пр. 22800 нельзя было строить корветы проекта 20380?

Нельзя строить только на мощностях верфи завода "Пелла" в городе Отрадное. Расшифруйте это Ваше "ограничения промышленности".

Цитата
Более того 20380 далеко не такой идеальный, каким его превозносят в СМИ.

Вы хотите сказать что 800 тонный МПК без вертолёта в условиях Баренцева или Охотского моря в деле охоты за ПЛ будет идеальнее чем 2200 тонный корвет с постоянным базированием вертолёта?

Считается что совместный с вертолётом поиск ПЛ увеличивает поисковые возможности противолодочного корабля в разы. В мире попросту прекращено строительство противолодочных кораблей без постоянного или хотя бы временного базирования противолодочного вертолёта (на 800 тонном МПК естественно никакой вертолётной площадки не будет, тем более для 12 тонного Ка-27ПЛ).

Цитата
Я не буду приводить конкретный пример государственных испытаний системы ПВО одного из корветов

Вы считаете что ПВО МРК пр. 22800  (и МПК на его основе) мощнее ПВО КРВ пр. 20380? Или всё сводится к "их будет вдвое больше, всех авиация за один налёт не перетопит"?

Цитата
800 тонные МРК впервые в истории получили противокорабельные сверхзвуковые ракеты с дальностью...

"Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон""

А теперь вернёмся из 2019-го в 2013-й год:

Главкомат ВМФ отказался от корветов-«невидимок» проекта 20385...  Главное, что нас не устраивает, — это слишком высокая цена и чрезмерное вооружение — крылатые ракеты «Калибр», работающие по морским и наземным целям. Проект 20380 не отвечает требованиям флота, — сказал собеседник. По его словам, расчетная стоимость одного корабля составляет около 14 млрд рублей, а реально может дойти до 18 млрд. Для корвета водоизмещением в 2,2 тыс. т, хотя и выполненного по стелс-технологии, это много.

Нужно ли нам обсуждать реальную стоимость МРК пр. 22800 и реальную стоимость и вооруженность КРВ пр. 20386, который в Главкомате ВМФ захотели вместо "слишком дорогих и чрезмерно вооруженных" КРВ пр. 20385?

Цитата
Вертолеты могут работать с береговых и островных аэродром, на которых в отличии от маломерных судов могут быть созданы все условия.

Сколько дополнительных миллиардов рублей должно быть вложено в эти "все условия" и почему в мире прекратили строительство противолодочных и многоцелевых боевых кораблей без возможности базирования вертолётов (хотя бы временного, в виде вертолётной площадки) если достаточно создать "все условия" на берегу, и нет проблем?

Цитата
Сажать нужно других и за другое.

Нужно расследовать коррупционные схемы действие которых привело в 2013 г. к отказу от крупносерийного строительства многоцелевых корветов пр. 20385, к отказу с 2016 г.     от продолжения серийной постройки многоцелевых корветов пр. 20380 в пользу дальнейшего строительства "плоскодонок без ПВО" пр. 21631, 800 тонных МРК пр. 22800 для которых нет дизелей, "противопиратских" ПК пр. 22160 с баскетбольным залом  вместо ЗРК  и "инновационного" КРВ пр. 20386 цена строительства которого сразу вдвое превысила цену строительства "слишком дорогих" КРВ пр. 20385.

По результатам уголовные дела и судебные процессы.

В противном случае вакханалия разбазаривания огромных ресурсов на строительство "флота образцов", пригодных для чего угодно, но не для войны с серьезным противником, будет продолжаться.
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№7
06.11.2019 13:40
На счет вертолета (вертолетов) полностью согласен . Насколько я помню , 1 тяжелый винтокрут , наподобие Ка-27 ,со всеми причиндалами тянет на 500 тонн  водоизмещения . Даже если заменить его  на оморяченный Ка-227 или Ансат  , то в такую посудину все равно не влезет . А базовые Ми-14 - это , все-таки , совсем другое . Их рациональнее использовать самостоятельно в ближней зоне .
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№8
06.11.2019 13:57
Цитата, Враг сообщ. №5
А я вот предлагал вместо Ту-160М2 больше денег и человеческих ресурсов направить на ПАК ДА, сделать его дозвуковым - максимально экономичным

Вы предлагали. А в материалах аванпроекта ПАК ДА было показано, что в случае создания небольшой группировки самолетов Дальней авиации вариант глубоко модернизированного Ту-160 является более рациональным чем дозвуковое летающее крыло.

Смотреть стр. 346 книги "Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160" Затучный А. М., Ригмант В. Г., Синеокий П. М. — Москва : 2016

Цитата
Теперь же вы сами предлагаете дорогое решение, вместо дешёвого.

А Вы верите в оценку стоимости строительства одного МРК пр. 22800 от заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Андрея Фролова в 2 млрд руб? :)

Или всё же считаете что строительство одного МРК пр. 22800 обходится ВМФ не дешевле строительства одного МРК пр. 21631?

Цитата
Ну вот что-то не только не сажают, но и не увольняют Шойгу за то, что он возрождает производство (а не только модернизацию) разного советского старья (бронетехнику, бомберы), рассказывая нам о поступлениях в войска новой техники.

Парки "Патриот" - это Шойгу. А Ту-160М2 - это не Шойгу. Это переосмысление  военными материалов аванпроекта дозвукового ПАК ДА от КБ Туполева.

К слову про отвергнутый ради будущего B-21 про проект модернизации B-1B до B-1R не слыхали? Зря:

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№9
06.11.2019 14:42
Цитата, АлександрА сообщ. №6
Пока что "ограничения промышленности" наблюдаются по выпуску дизелей М507 для "Каракуртов".
Я понимаю, что ГЭУ, это сердце корабля, но вокруг него строится весь остальной организм и организм 20380/85 значительно сложнее и больше, а значит дороже и капризнее организма 22800

Цитата, АлександрА сообщ. №6
Расшифруйте это Ваше "ограничения промышленности".
Насыщать вооружением Вы их также бодро собираетесь? Если головной ТОФоский 20380 черти сколько не мог получить свой Пакет (это только из широко известного).

Корабль, это ведь не только корпус. Там десятки сложных комплексов связи, управления, разведки, навигации, обнаружения и вооружения. И не все заводы способны поставлять свои изделия  даже в мелкосерийном количестве и надлежащего качества (причем в установленные сроки).

Цитата, АлександрА сообщ. №6
Вы хотите сказать что 800 тонный МПК без вертолёта в условиях Баренцева или Охотского моря в деле охоты за ПЛ будет идеальнее чем 2200 тонный корвет с постоянным базированием вертолёта?
В условиях Беренцева или Охотского морей должны работать Ил-38.

Любой кораблик, даже БПК, там бессилен найти лодку, если конечно сама лодка его не выслеживает на дистанции торпедной атаки.

Задача у МПК совершенно другая- надёжно перекрыть все входы в ВМБ и порты, не допустив их минирования или торпедной атаки подводными силами противника.

И вторая задача- это отодвинуть по меньшей мере на 100 миль угрозу внезапного удара КРМБ с подводных носителей по наиболее уязвимым и важным целям с наиболее вероятных направлений удара. Т.е. выиграть минуты для приведения передовых систем ПВО в полную боевую готовность, чтобы их не застигли врасплох запуском от самого берега.

Цитата, sivuch1239 сообщ. №7
На счет вертолета (вертолетов) полностью согласен . Насколько я помню , 1 тяжелый винтокрут , наподобие Ка-27 ,со всеми причиндалами тянет на 500 тонн  водоизмещения .
Толк будет только от тяжёлого вертолета, но тяжёлые вертолеты даже с больших кораблей падают (Ка-29 с Грена, Ка-27 с Трибуца (или одного из ТОФовских 1155), поэтому возить тяжёлый вертолет на корвете, это то же, что и корову в газели.

Топлива он жрет много, а корвет много топлива взять не может, поэтому вертолет на корвете- боевая единица чисто номинальная.

Цитата, sivuch1239 сообщ. №7
на оморяченный Ка-227 или Ансат 
Лёгкий вертолет не возьмёт все системы обнаружения ПЛ и уж тем более он не сможет взять средства их поражения.

Куда лучше и рациональнее придать МПК два безэжкипажных радиоуправляемых катера с радиусом 20-40 миль со средствами пассивной и активной гидроакустической и магнитометрической разведки, телевизионной и тепловизионной камерами, а так же РЛС.

Пусть ведут поиск ПЛ паралельно МПК, классифицируют ее и наводят ПЛУРы или иные противолодочные силы, включенные в единый контур ПЛО (например тот же Ил-38)

А вертолеты нужно размещать на 22350, которые действительно должны пойти крупной серией (хотя бы 16 единиц).

Ну и/или закладывайте противолодочный вертолетоносец (хотя бы по одному на флот) с авиагруппой из 6-8 вертолетов и насыщенным противолодочным вооружением.
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№10
06.11.2019 15:20
Цитата, Враг сообщ. №5
А я вот предлагал вместо Ту-160М2 больше денег и человеческих ресурсов направить на ПАК ДА, сделать его дозвуковым - максимально экономичным (что мог без дозаправки как минимум сутки висеть в воздухе, лучше пару-тройку, конечно) и максимально малозаметным.

Есть мнение, что нужен аппарат, способный нести тяжелый груз на высокой скорости.

"Кречет", например.
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