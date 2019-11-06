Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами

Стратегические "Бореи" получат противолодочных помощников. На базе малого ракетного корабля (МРК) "Каракурт" создадут охотника за субмаринами. Об этом "Известиям" рассказали источники в главкомате ВМФ. МРК надежно защитят российские берега от вражеских подводных лодок. Теперь стратегические ракетоносцы проекта "Борей" нельзя будет отследить вблизи баз. "Каракурты" будут провожать и встречать их в море. Именно в это время подлодки наиболее уязвимы. Появление новых кораблей, по мнению экспертов, гарантирует ответный удар по территории вероятного противника.

Стратегические "Бореи" получат противолодочных помощников. На базе малого ракетного корабля (МРК) "Каракурт" создадут охотника за субмаринами. Об этом "Известиям" рассказали источники в главкомате ВМФ. МРК надежно защитят российские берега от вражеских подводных лодок. Теперь стратегические ракетоносцы проекта "Борей" нельзя будет отследить вблизи баз. "Каракурты" будут провожать и встречать их в море. Именно в это время подлодки наиболее уязвимы. Появление новых кораблей, по мнению экспертов, гарантирует ответный удар по территории вероятного противника.

Ищут замену

В Минобороны уже принято принципиальное решение о разработке охотников на базе МРК проекта 22800 "Каракурт". В настоящее время, как рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве, уточняются тактико-технические данные, состав вооружения и оснащение кораблей.

Охотники смогут действовать в прибрежных морях — Балтийском, Японском, Черном, Баренцевом и Охотском, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Существующие противолодочные корабли строились еще для советского флота, — рассказал он "Известиям". — Пришло время задуматься, что придет им на замену. Корпус "Каракурта" как основа для будущего охотника — неплохой вариант. Они малозаметны для РЛС, так как сделаны с использованием стелс-технологий. Для них разработаны современные комплексы боевого управления, целеуказания и связи. Переделка вряд ли будет долгой. Скорее всего, вместо крылатых ракет "Калибр" установят гидроакустическое оборудование и противолодочное оружие — реактивные бомбометы для глубинных боеприпасов и комплексы "Пакет-НК", предназначенные для борьбы с подлодками и торпедами противника.

Морские охотники охраняют военно-морские базы и ближнюю зону от дизельных субмарин и диверсантов, сказал бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В случае начала боевых действий они должны будут очистить эти воды от врага, — пояснил эксперт. — Также они прикрывают ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, выходящие на боевое дежурство. Охотники не дадут возможности перехватить наши подлодки рядом с базами, чем гарантируют ответный удар.

Немаловажно и то, что экипажи "Каракуртов" обеих модификаций — ракетной и противолодочной — можно будет учить по одной программе, конечно, за исключением специалистов по крылатым ракетам и по борьбе с подлодками. Это позволит флоту сэкономить время и деньги, считает Дмитрий Болтенков.

Корветы в помощь

В море "Каракуртам" предстоит тесно взаимодействовать с новейшими патрульными кораблями проекта 22160, которые помогут найти цели. Первые два корвета этой серии — "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачёв" — недавно вошли в состав бригады охраны водного района Черноморского флота. Тактико-технические характеристики делают их хорошими разведчиками.

Быстрые и компактные, длиной 94 м и водоизмещением 1800 т, они могут находиться вдали от берега до двух месяцев, что позволяет им встречать в море наши атомные субмарины.

Корветы, сделанные с применением стелс-технологий, трудно обнаружить. Их делают малозаметными угловатые контуры надстройки и защита верхней палубы специальным радиопрозрачным композитным материалом. Сами же "Быковы" видят далеко. На них базируются подводные и надводные беспилотники. Воздушные дроны позволяют вести скрытое наблюдение за акваторией в радиусе сотен километров, что серьезно расширяет возможности корабля. Кроме того, на борт они могут принять один вертолет массой до 12 т — в том числе и Ка-27ПЛ, специально разработанный для поиска субмарин.

Вместо "Альбатросов"

Новым "Каракуртам" предстоит заменить малые противолодочные корабли (МПК) проекта 1124 "Альбатрос", которые строились для ВМФ СССР еще в 1970–1980-х годах. Всего в разных модификациях их было выпущено порядка 90. Эти корабли и сейчас в строю. В состав Черноморского флота до сих пор входят шесть МПК проекта 1124М. Еще шесть числятся в рядах Северного флота, а восемь — Тихоокеанского. А Балфлот располагает кораблями проекта 133.1 — данная модификация "Альбатроса" строились еще в ГДР.

"Альбатросы", обладающие хорошей скоростью и мореходностью, всё еще прикрывают военные порты от субмарин противника, а также сопровождают и защищают подлодки и корабли российского ВМФ.

Сейчас ВМФ начинает их модернизацию. В ходе работ они получат обновленные цифровые гидроакустические комплексы и противолодочное оружие. Также на них заменят и силовые установки. Ожидается, что после модернизации корабли должны прослужить не один год. Тем не менее флоту нужны более современные аналоги.

Производство "Каракуртов" уже хорошо налажено российской промышленностью. В следующем году Балтфлот пополнит новейший МРК — "Одинцово". Он должен был войти в состав Северного флота, но недавно командование ВМФ пересмотрело свое решение. Это первый "Каракурт", вооруженный уникальным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М". В результате корабль сможет не только постоять за себя, но и прикроет от авиации и ракетных ударов вероятного противника другие "Каракурты".

Таким образом, Балтфлот получит мощнейший ракетный кулак из трех МРК. При необходимости они смогут взять под контроль не только основную часть Балтийского моря, но и создать угрозу военной инфраструктуре НАТО в глубине Европы.