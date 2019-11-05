В России отмечается День военного разведчика

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - День военного разведчика отмечается в России во вторник, 5 ноября.

Этот профессиональный праздник был установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

"Сегодня военная разведка является мощным и действенным инструментом защиты наших национальных интересов. Ее личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации, проявляя самоотверженность и исключительную отвагу", - говорится в приказе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Документ был опубликован 1 ноября в газете "Красная звезда".

Шойгу ранее отмечал успешную работу российской военной разведки в Сирии.

Военная разведка как элемент системы национальной безопасности государства добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует её развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству РФ и командованию Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны, сообщал ранее сайт Минобороны РФ.

В сферу интересов военной разведки входят региональные и локальные вооружённые конфликты, вооружённые силы иностранных государств, их техника и вооружение, оборудование возможных театров военных действий, а также экономика, задействованная в интересах армии.

Центральной орган разведки Вооруженных сил РФ - Главное разведывательное управление Генштаба. На сайте военного ведомства РФ сообщалось, что ГРУ является практически единственной спецслужбой в мире, имеющей в своей структуре все известные в настоящее время виды и направления разведки, а численность его центрального аппарата несравнимо меньше, чем у любой иностранной военной разведки.

Для решения специфических задач органы военной разведки имеют в своем составе оперативные и технические подразделения, а также информационно-аналитические и обеспечивающие структуры. Они оснащены современными средствами, созданными на основе новейших достижений в области информационных, телекоммуникационных, космических технологий и инноваций, сообщал сайт Минобороны РФ.

5 ноября профессиональный праздник отмечает и войсковая разведка.

"Современная войсковая разведка представляет собой четко выстроенную систему - это части анализа и обработки информации, части информационного воздействия, разведывательные соединения и части специального назначения. Сегодня в Сухопутных войсках продолжается активная работа по обеспечению разведывательных подразделений новейшими техническими средствами разведки, специальным стрелковым вооружением, экипировкой нового поколения", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

В нем отмечается, что подготовка офицеров для разведывательных подразделений Сухопутных войск ведется в Новосибирском высшем военном командном училище. "С каждым годом набор слушателей и курсантов по специальностям военной разведки в вузы Сухопутных войск растет, а конкурс составляет более 7 человек на место", - говорится в сообщении.