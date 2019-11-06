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США назвали самое работающее оружие России

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Источник изображения: Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Учения американской стороны по противодействию российским и китайским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются "мусором", передает Breaking Defense заявление подполковника Гари Лайка.

По его мнению, тренировки американских военных осложняют требования регуляторов, налагающие ограничения на средства РЭБ по времени работы и мощности используемой аппаратуры. Лайк уверен, что вследствие этого подобные упражнения не способны имитировать складывающуюся в реальных боевых условиях ситуацию, и, как следствие, означают неготовность Соединенных Штатов к аналогичному противодействию России и Китая.

Тем не менее, согласно изданию, в распоряжении Пентагона имеются эффективные средства РЭБ.

В июле 2018 года РИА Новости, ссылаясь на источник, написало, что в России на смену постановщику помех Ил-22ПП "Порубщик" разрабатывается самолет РЭБ, способный выводить из строя военные спутники.

В июне того же года военный аналитик Самуэль Бендетт заявил, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе. Тогда же президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что вывод из строя информационной радиоэлектронной инфраструктуры американской военной техники "нивелирует ее боевые качества".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Ил-22
Проекты
NATO
Военные учения
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