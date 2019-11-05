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05.11.2019
Вестник Мордовии

Современная или устаревшая: какая модификация пушки установлена на Т-80БВМ?

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Самая новейшая модификация российских газотурбинных танков Т-80БВМ вооружена современными орудиями, способными применять широкий ассортимент различных боеприпасов.

С их помощью можно бороться с бронетехникой, уничтожать различные укрепления, выводить из строя живую силу противника. Входящее в боекомплект управляемое ракетное вооружение дает преимущество в дальности и точности стрельбы.

Если раньше на Т-80БВ были пушки 2А46М-1, то на модификации БВМ смонтированы 2А46М-4, у которых, по данным производителя - АО "Завод № 9" (входит в корпорацию УВЗ), повышена кучность стрельбы на 15-20 процентов и уменьшено суммарное рассеивание при стрельбе сходу в 1,7 раза.

Также, как сообщалось, благодаря доработке механизма заряжания обновленная машина получила возможность применять подкалиберные снаряды "Свинец-1" с вольфрамовым сердечником и "Свинец-2" с сердечником из обедненного урана. Использование таких боеприпасов резко повышает возможности по борьбе с современными танками различных типов.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Выпускаемые на Заводе имени Дегтярева управляемые по лучу лазера ракеты 9М119М имеют интервал температур от +50°С до −50°С. Максимальная дальность стрельбы - 5000 м. Они способны бороться с целями, оборудованными динамической защитой. Имеются также варианты с фугасными боевыми частями.

Высокая точность применения оружия обеспечивается наличием прицела "Сосна-У" с тепловизионным каналом и автоматом сопровождения цели.

Высокой эффективности применения танков Т-80БВМ способствует наличие у силовой установки режима так называемого "стояночного малого газа", позволяющего обеспечить расход топлива в 32-35 кг/ч, что позволяет достичь более высокой топливной экономичности.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А46
Т-80
Компании
Завод N9
ЗиД
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