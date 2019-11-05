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05.11.2019
bmpd.livejournal.com

"Рособоронэкспорт" - 19 лет на мировом рынке вооружений

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АО "Рособоронэкспорт" в своем пресс-релизе сообщило, что 4 ноября 2019 года исполняется 19 лет со дня образования АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех). Компания была создана в 2000 году Указом Президента Российской Федерации.

Экспозиция АО "Рособоронэкспорт" на Международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ), февраль 2019 года (с) АО "Рособоронэкспорт"

"Рособоронэкспорт продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке оружия. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, в 2019 году мы уже смогли поставить продукцию в 43 страны мира на сумму более 11 млрд. долларов, подписали более 800 контрактных документов на будущие поставки. И это далеко не конечные показатели - впереди еще два месяца работы. При этом портфель заказов компании продолжает оставаться на уровне около 50 млрд. долларов, гарантируя загрузку российских оборонных предприятий на несколько лет вперед", - сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта, заместитель Председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

Рособоронэкспорт начал продвигать за рубеж ряд знаковых образцов вооружения и военной техники - потенциальных бестселлеров мирового рынка. Среди них многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш. Для оснащения личного состава армейских, специальных и антитеррористических подразделений партнеров компания получила возможность поставлять всю линейку автоматов Калашникова новейшей "двухсотой" серии, в том числе и под патроны стандарта НАТО.

В этом году Рособоронэкспорт предложил иностранным заказчикам новейшую российскую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" с дальностью стрельбы до 120 километров, новые реактивные снаряды к РСЗО и выстрелы к танковым пушкам, мобильный комплекс ракетного оружия "Club-T", береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" и ряд других ожидаемых на рынке образцов. Большинство из них представили на крупнейших международных оружейных выставках в России и за рубежом.

При поддержке Госкорпорации Ростех в 2019 году компания активно проводила маркетинговую и выставочную работу - приняла участие в 16 выставках, 5 еще предстоят до конца года. По итогам дебютной выставки DSE Vietnam 2019 в Ханое организаторы признали объединенную российскую экспозицию, организованную Рособоронэкспортом, лучшей.

Кроме того, Рособоронэкспорт стал участником первого в истории крупнейшего саммита Россия - Африка, где провел плодотворные встречи с высокими делегациями государств африканского континента.

Спецэкспортер представил уникальную продукцию российских предприятий на специализированных международных форумах по обеспечению безопасности в Москве и Уфе. Иностранным делегациям презентовали новейшие разработки в области противодействия беспилотным летательным аппаратам, средства распознавания лиц, другие специальные решения по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

"В 2019 году Рособоронэкспорт продолжил укреплять свой имидж надежного партнера, динамичной и гибкой компании, готовой эффективно вести бизнес даже в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов. Мы успешно внедряем финансовые инструменты, делающие наше сотрудничество с партнерами независимым от неблагоприятных внешних факторов, - добавил Александр Михеев. - Это дает свои плоды. Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии в Индии".

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