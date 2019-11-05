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05.11.2019
Интерфакс-АВН

США ввели санкции против сына аятоллы Хаменеи и генштаба ВС Ирана

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Иранские ракеты
Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.
Источник изображения: © REUTERS / TIMA/Nazanin Tabatabaee Yazdi/File Photo

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - США внесли в санкционные списки девять физических лиц, а также генеральный штаб вооруженных сил Исламской республики Иран, сообщает в понедельник Минфин США.

Физические лица, отмечает Минфин США, были назначены или же действовали в интересах аятоллы Али Хаменеи.

В частности, под санкции попал сын аятоллы Моджтаба Хаменеи.

"Эти действия направлены на то, чтобы не допустить поступления средств для теневой сети военных и иностранных советников Али Хаменеи, которые на протяжении десятилетий угнетали иранский народ, экспортировали терроризм и продвигали дестабилизирующую политику по всему миру", - говорится в заявлении Минфина США.

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Страны
Иран
США
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