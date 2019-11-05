Американский взгляд на причины вмешательства России в сирийский конфликт

2 октября 2019 года американский исследовательский центр RAND Corporation опубликовал доклад под названием "Осмысляя российское вмешательство в Сирии" (Understanding Russia's Intervention in Syria), подготовленный Сэмюэлем Чарапом (Samuel Charap), Элиной Трейгер (Elina Treyger) и Эдвардом Гейстом (Edward Geist). Полная версия исследования доступна по ссылке.

Полеты российской авиации с аэродрома Хмеймим (c) Минобороны России

Авторы исследования пришли к следующим основным выводам:[ul]

[*]Решение о вмешательстве в Сирию в 2015 году явилось результатом уникального стечения политических и военных обстоятельств.

[*]Три политических фактора послужили ключевыми стимулами к принятию решения: ощущение, что неблагоприятный военный исход - крах режима Асада - неизбежен и что его можно предотвратить путем вмешательства; вера в то, что этот результат имел бы серьезные последствия для безопасности; мнение, что альтернативные средства (например, дипломатия) оказались бесполезными.

[*]Несколько благоприятных факторов, характерных для сирийского кейса, создали необходимые условия для вмешательства: доступ с воздуха к театру военных действий, разрешение на использование портов и авиабаз, а также присутствие союзников на земле.

[*]Вмешательство, исклющее прямое, открытое использование вооруженных сил, которое мы наблюдали в Сирии в 2015 году, но более масштабное, чем просто дипломатия, требует, чтобы рассматриваемый конфликт представлял высокую степень угрозы (как в Афганистане), обещал значительные геополитические выгоды (как в Ливии) или демонстрировал умеренный уровень того и другого (как в Сирии до 2015 года). Отсутствие прямой угрозы и минимальная геополитическая отдача объясняют, почему участие России в Йемене до сих пор ограничивалось дипломатическими мерами.

[*]Россия вряд ли вмешается в любой из трех других конфликтов, рассмотренных в этом докладе (Ливию, Йемен или Афганистан), в масштабе, сопоставимом с действиями 2015 года в Сирии. Стимулы для осуществления подобных действий в настоящее время отсутствуют.

[*]Тем не менее, если такие движущие силы, которые присутствовали в Сирии, например, наступление ИГИЛ на севере Афганистана, возникнут, Россия, вероятно, активизирует свое участие.

Воздушная и морская инфраструктура, использованные вооруженными силами России в Сирии (с) RAND Corporation

Сравнительный анализ политических факторов, побуждающих Россию к вмешательству в зарубежные конфликты (с) RAND Corporation

Сравнительный анализ военных факторов, способствующих вмешательсвую России в зарубежные конфликты (с) RAND Corporation