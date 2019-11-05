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05.11.2019
Интерфакс-АВН

Страны ОДКБ должны сообща бороться с терроризмом - Володин

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архив
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архив.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Ереван. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Общие вызовы, в первую очередь терроризм, требуют совместного реагирования со стороны государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая составление единых списков террористов и выработку модельных законов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам нужно многое сделать для того, чтобы мы выходили на решение вопросов и гармонизацию законодательства, (подходили к) выработке модельных законов в области безопасности и противодействия общим вызовам и угрозам", - сказал Володин в понедельник на встрече с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

"С общими вызовами надо бороться сообща. Бороться с терроризмом в одиночку просто невозможно. Когда террористы имеют хотя бы малейшую лазейку для того, чтобы укрыться в стране, которая их таковыми не считает, - понятно, что это все приводит к тяжелейшим последствиям", - отметил он.

"Наша задача сегодня - как можно больше сделать для того, чтобы были единые списки террористических организаций, чтобы мы с вами сформировали модельные законы", - подчеркнул Володин.

В свою очередь, Мирзоян указал на то, что ПА ОДКБ предлагает членам организации "модельные рекомендации по сближению национальных законодательств". "Что касается двусторонних связей - Армения и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками, активными участниками Евразийского экономического союза", - сказал он, отметив, что страны уже выработали солидную договорную базу для наращивания инвестиций.

Володин в ходе встречи также призвал к более активному обмену визитами между российскими и армянскими парламентариями. Он выразил надежду на активизацию совместной работы комитетов парламентов двух стран после его встречи с Мирзояном.

По пути в Ереван на борту своего самолета Володин провел неформальную беседу с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дастанбеком Джумабековым. Они обсудили межпарламентские связи и повестку предстоящего пленарного заседания ПА ОДКБ.

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Страны
Армения
Киргизия
Россия
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ОДКБ
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