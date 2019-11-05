Честная конкуренция и $85 миллиардов несовместимы
Лицо Акулы Додсона выразило глубокую печаль.
"- Ты не поверишь, Боб, - вздохнул он, - как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу."
Когда ВВС США несколько лет назад торжественно объявили о начале разработки новой МБР на замену Minuteman III в рамках наземной программы стратегического сдерживания, общая стоимость которой оценивается в $85 миллиардов, то радостные крики и хлопки открываемого шампанского в корпорации Northrop Grumman были слышны даже в Африке. Northrop не видел себе конкурентов. Однако любители военного бюджета из корпорации Boeing думали иначе. Хоть Boeing никогда и не занимался подобными проектами, но ведь, подумали они, ракета - это тот же самолет, только без крыльев. А десятки миллиардов - это десятки миллиардов. И Boeing решил побороться за главный приз, что привело к прекрасной истории о знаменитой невидимой руке рынка.
Сразу скажу, что у Boeing ничего не получилось, поскольку "Господин мэр не любит конкурентов".
На днях пришло сообщение, что Boeing распускает свою команду по разработке МБР, ВВС прекратили спонсировать их разработки, но зато Федеральная торговая комиссия США (FTC) начинает рассматривать кляузу компании, что Northrop играл нечестно. Таким образом, единственный потенциальный претендент на создание новой МБР попал под федеральное расследование за антиконкурентное поведение.
Федеральная торговая комиссия рассматривает утверждение Boeing, что Northrop не соблюдает федеральное соглашение, которое было условием для приобретения в 2018 году Orbital ATK - одного из двух американских производителей твердотопливных ракетных двигателей. Поставленные условия требовали от Northrop продавать двигатели "на недискриминационной основе всем конкурентам по ракетным контрактам".
До июля этого года и Boeing, и Northrop планировали участвовать в конкурсе по контракту на создание новой МБР. Но затем Boeing объявил о выходе из проекта, поскольку несправедливо ограничен в конкуренции - Northrop изо всех сил тормозит соглашение о закупке ракетных двигателей у Orbital ATK.
"Одним из факторов, повлиявших на решение Boeing не участвовать в программе наземного стратегического сдерживания ВВС США, было наше беспокойство по поводу соблюдения Northrop Grumman указания FTC от 2018 года, которое запрещает ему дискриминировать конкурентов отказом в продаже ТТРД. Northrop признает, что FTC поставил под сомнение соблюдение им этого соглашения. Мы готовы помочь FTC всем, чем можем", - заявил представитель Boeing Тодд Блечер.
"В октябре 2019 года компания получила запрос от FTC на предоставление определенной информаций, касающейся врзможной проблемы соблюдения компанией правил в отношении предстоящего тендера на МБР. Компания работает над тем, чтобы всеобъемлюще ответить на запрос. Мы считаем, что наша компания всегда соблюдала все правила", - говорится в ответном заявлении корпорации Northrop, которая отправила FTC требуемые документы.
Генеральный директор Northrop Кэти Уорден пошла еще дальше, заявив "В настоящее время мы не ожидаем каких-либо изменений в стратегии закупок ВВС в результате этого расследования".
Руководители ВВС США неоднократно отказывались обсуждать этот вопрос, ссылаясь на политику не комментировать ход тендерного процесса.
В сентябре Northrop объявила о своих поставщиках для новой МБР, в состав которых входит большинство крупных оборонных подрядчиков США, но не Boeing.
Осознавая, что, невзирая на результаты расследования, контракт от нее фактически уплыл, Boeing решил ухватить хоть кусочек и потребовал, чтобы правительство создало "национальную команду", в которой поставщиков будут выбирать ВВС, а не компания, выигравшая тендер: "...то, что мы называем национальной командой, будет включать в себя множество крупных и малых компаний по всей стране, которые имеют большой производственный потенциал".
Заявки на создание новой МБР должны поступить в декабре.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются