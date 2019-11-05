Честная конкуренция и $85 миллиардов несовместимы

Лицо Акулы Додсо­на вы­ра­зи­ло глу­бо­кую печаль. "- Ты не по­ве­ришь, Боб, - вздох­нул он, - как мне жаль, что твоя гнедая сло­ма­ла ногу."

Когда ВВС США несколь­ко лет назад тор­же­ствен­но объ­яви­ли о начале раз­ра­бот­ки новой МБР на замену Minuteman III в рамках на­зем­ной про­грам­мы стра­те­ги­че­ско­го сдер­жи­ва­ния, общая сто­и­мость ко­то­рой оце­ни­ва­ет­ся в $85 мил­ли­ар­дов, то ра­дост­ные крики и хлопки от­кры­ва­е­мо­го шам­пан­ско­го в кор­по­ра­ции Northrop Grumman были слышны даже в Африке. Northrop не видел себе кон­ку­рен­тов. Однако лю­би­те­ли во­ен­но­го бюд­же­та из кор­по­ра­ции Boeing думали иначе. Хоть Boeing ни­ко­гда и не за­ни­мал­ся по­доб­ны­ми про­ек­та­ми, но ведь, по­ду­ма­ли они, ракета - это тот же са­мо­лет, только без кры­льев. А де­сят­ки мил­ли­ар­дов - это де­сят­ки мил­ли­ар­дов. И Boeing решил по­бо­роть­ся за глав­ный приз, что при­ве­ло к пре­крас­ной ис­то­рии о зна­ме­ни­той неви­ди­мой руке рынка.

Сразу скажу, что у Boeing ничего не по­лу­чи­лось, по­сколь­ку "Гос­по­дин мэр не любит кон­ку­рен­тов".

На днях пришло со­об­ще­ние, что Boeing рас­пус­ка­ет свою ко­ман­ду по раз­ра­бот­ке МБР, ВВС пре­кра­ти­ли спон­си­ро­вать их раз­ра­бот­ки, но зато Фе­де­раль­ная тор­го­вая ко­мис­сия США (FTC) на­чи­на­ет рас­смат­ри­вать кляузу ком­па­нии, что Northrop играл нечест­но. Таким об­ра­зом, един­ствен­ный по­тен­ци­аль­ный пре­тен­дент на со­зда­ние новой МБР попал под фе­де­раль­ное рас­сле­до­ва­ние за ан­ти­кон­ку­рент­ное по­ве­де­ние.

Фе­де­раль­ная тор­го­вая ко­мис­сия рас­смат­ри­ва­ет утвер­жде­ние Boeing, что Northrop не со­блю­да­ет фе­де­раль­ное со­гла­ше­ние, ко­то­рое было усло­ви­ем для при­об­ре­те­ния в 2018 году Orbital ATK - одного из двух аме­ри­кан­ских про­из­во­ди­те­лей твер­до­топ­лив­ных ра­кет­ных дви­га­те­лей. По­став­лен­ные усло­вия тре­бо­ва­ли от Northrop про­да­вать дви­га­те­ли "на недис­кри­ми­на­ци­он­ной основе всем кон­ку­рен­там по ра­кет­ным кон­трак­там".

До июля этого года и Boeing, и Northrop пла­ни­ро­ва­ли участ­во­вать в кон­кур­се по кон­трак­ту на со­зда­ние новой МБР. Но затем Boeing объ­явил о выходе из про­ек­та, по­сколь­ку неспра­вед­ли­во огра­ни­чен в кон­ку­рен­ции - Northrop изо всех сил тор­мо­зит со­гла­ше­ние о за­куп­ке ра­кет­ных дви­га­те­лей у Orbital ATK.

"Одним из фак­то­ров, по­вли­яв­ших на ре­ше­ние Boeing не участ­во­вать в про­грам­ме на­зем­но­го стра­те­ги­че­ско­го сдер­жи­ва­ния ВВС США, было наше бес­по­кой­ство по поводу со­блю­де­ния Northrop Grumman ука­за­ния FTC от 2018 года, ко­то­рое за­пре­ща­ет ему дис­кри­ми­ни­ро­вать кон­ку­рен­тов от­ка­зом в про­да­же ТТРД. Northrop при­зна­ет, что FTC по­ста­вил под со­мне­ние со­блю­де­ние им этого со­гла­ше­ния. Мы готовы помочь FTC всем, чем можем", - заявил пред­ста­ви­тель Boeing Тодд Блечер.

"В ок­тяб­ре 2019 года ком­па­ния по­лу­чи­ла запрос от FTC на предо­став­ле­ние опре­де­лен­ной ин­фор­ма­ций, ка­са­ю­щей­ся врз­мож­ной про­бле­мы со­блю­де­ния ком­па­ни­ей правил в от­но­ше­нии пред­сто­я­ще­го тен­де­ра на МБР. Ком­па­ния ра­бо­та­ет над тем, чтобы все­объ­ем­лю­ще от­ве­тить на запрос. Мы счи­та­ем, что наша ком­па­ния всегда со­блю­да­ла все пра­ви­ла", - го­во­рит­ся в от­вет­ном за­яв­ле­нии кор­по­ра­ции Northrop, ко­то­рая от­пра­ви­ла FTC тре­бу­е­мые до­ку­мен­ты.

Ге­не­раль­ный ди­рек­тор Northrop Кэти Уорден пошла еще дальше, заявив "В на­сто­я­щее время мы не ожи­да­ем каких-либо из­ме­не­ний в стра­те­гии за­ку­пок ВВС в ре­зуль­та­те этого рас­сле­до­ва­ния".

Ру­ко­во­ди­те­ли ВВС США неод­но­крат­но от­ка­зы­ва­лись об­суж­дать этот вопрос, ссы­ла­ясь на по­ли­ти­ку не ком­мен­ти­ро­вать ход тен­дер­но­го про­цес­са.

В сен­тяб­ре Northrop объ­яви­ла о своих по­став­щи­ках для новой МБР, в состав ко­то­рых входит боль­шин­ство круп­ных обо­рон­ных под­ряд­чи­ков США, но не Boeing.

Осо­зна­вая, что, невзи­рая на ре­зуль­та­ты рас­сле­до­ва­ния, кон­тракт от нее фак­ти­че­ски уплыл, Boeing решил ухва­тить хоть ку­со­чек и по­тре­бо­вал, чтобы пра­ви­тель­ство со­зда­ло "на­ци­о­наль­ную ко­ман­ду", в ко­то­рой по­став­щи­ков будут вы­би­рать ВВС, а не ком­па­ния, вы­иг­рав­шая тендер: "...то, что мы на­зы­ва­ем на­ци­о­наль­ной ко­ман­дой, будет вклю­чать в себя мно­же­ство круп­ных и малых ком­па­ний по всей стране, ко­то­рые имеют боль­шой про­из­вод­ствен­ный по­тен­ци­ал".

Заявки на со­зда­ние новой МБР должны по­сту­пить в де­каб­ре.