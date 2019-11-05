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05.11.2019
Военное обозрение

На Украине назвали основные проблемы военно-промышленного комплекса

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На Украине назвали основные проблемы военно-промышленного комплекса страны. В частности, своё мнение на этот счёт высказал руководитель правления Лиги оборонных предприятий Украины (аббревиатура - ЛОПУ) Олег Высоцкий. Для справки: лига объединяет около 60 украинских предприятий, выпускающих продукцию военного или двойного назначения.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Высоцкого, в государстве, которое "находится в состоянии войны", до сих пор нет профильного чиновника правительственного уровня, напрямую отвечающего за оборонно-промышленный комплекс.

Олег Высоцкий:

Предприятия разбросаны по стране. Существует вакуум власти.

По словам главы правления ЛОПУ, основной заказчик оборонных предприятий, которым является министерство обороны Украины, "всё ещё живёт чуть ли не по советским нормативам".

Высоцкий заявляет, что возглавляемая им лига находится в контакте с военнослужащими, с командирами, но те "сделать ничего не могут, так как не могут нарушить норматив от Минобороны Украины".

Ещё одной проблемой украинской "оборонки" эксперт назвал низкую рентабельность работы:

Если в начале войны наши предприятия частично выпускали гражданскую продукцию, что позволяло развиваться, то теперь ситуация ухудшилась: компании практически полностью перешли на военные рельсы.

По заявлению Высоцкого, то, что украинский оборонно-промышленный комплекс зарабатывает на заказах Минобороны, - "мизерные деньги, и ни о каком развитии речи не идёт".

Рентабельность по контрактам с Минобороны, если верить главе правления лиги, от 7 до 8 процентов.

Высоцкий:

И с этих денег нужно ещё заплатить налоги, с этих денег нужно ещё и оплатить расходы, потому что у Минобороны своя бухгалтерия, своё видение (ситуации). Рентабельность должна быть хотя на уровне 12%, но принятые ранее решения тогдашний министр обороны Полторак приостановил. Это уже почти полтора года как приостановили.

Ранее в ВСУ отмечали падающее качество продукции, выпускаемой оборонно-промышленными предприятиями. Один из примеров - "аварийные" миномёты "Молот".

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Украина
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1 комментарий
№1
05.11.2019 07:34
А я то думал что причина облома это то что большинство продукции делалось с огромным количеством компонентов из "страны аггрессора"...
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