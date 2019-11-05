Клинцевич прокомментировал доклад военных экспертов США

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич считает, что американские военные эксперты сознательно подменяют понятия, оценивая Россию как "самую реальную военную угрозу" для США, речь идет о военной самодостаточности РФ и способности обеспечить свою безопасность.

Ранее сообщалось, что авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation оценили Россию как "самую реальную военную угрозу" для США, а также "для американских интересов в Европе". В документе Россию называют "агрессивной в своем поведении" и "угрожающей" с позиции ее "возрастающих способностей". В докладе отмечается, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия среди ядерных держав, "способным уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц".

"Авторы доклада... сознательно подменяют понятия. На самом деле речь идет не о каких-то угрозах с нашей стороны, а о полной военной самодостаточности России, ее способности гарантированно обеспечить свою безопасность, что далеко не одно и тоже", - написал Клинцевич в Facebook.

Он отметил, что цель подобных манипуляций заключается в создании ложных представлений о намерениях России. Таким образом, готовится почва для удовлетворения "все возрастающих финансовых аппетитов Пентагона", добавил сенатор.