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05.11.2019
РИА Новости

Чешская контрразведка обвинила Китай в вербовке специалистов в стране

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Прага
Прага.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ПРАГА, 3 ноя - РИА Новости. Китайские спецслужбы в последнее время стремятся завербовать специалистов из чешского научно-промышленного сектора, а также сотрудников органов безопасности, заявил в воскресенье представитель Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Ладислав Штиха.

В конце октября глава СБИ Михал Коуделка, выступая на конференции по проблемам безопасности в Праге, заявил, что наибольшую активность в республике проявляют спецслужбы России и Китая, представляя собой угрозу государственным интересам Чехии. Об этом же в последние годы регулярно сообщается в ежегодных докладах СБИ. В свою очередь, президент республики Милош Земан посоветовал руководству СБИ вместо поисков мифических российских и китайских шпионов заняться лучше расследованием экономических преступлений и борьбой с коррупцией.

По словам представителя СБИ Штихи, китайские спецслужбы проявляют интерес, прежде всего, к ситуации в науке и промышленности Чехии.

"Они стремятся вступить в контакт с различными научными работниками, с сотрудниками университетов, а также завязать контакты с нашими политиками. По нашему мнению, немалая опасность заключается в том, что эти люди получают приглашения в КНР, там они выступают в качестве гостей, все их расходы оплачиваются, а в конце приходит предложение о сотрудничестве", - сказал Штиха, выступая по Чешскому ТВ.

По его словам, СБИ стремится предупреждать представителей научной общественности, а также политиков о том, чем это может грозить.

"В последнее время подобная ситуация коснулась, к сожалению, и представителей (чешских) органов безопасности, поэтому мы стремимся весьма настойчиво указывать на это", - подчеркнул Штиха.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Чехия
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