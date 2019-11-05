В Сети высмеяли сверхзвуковую "несбиваемую" украинскую ракету

Пользователи YouTube высмеяли новую сверхзвуковую украинскую ракету "Молния", которую, по словам создателей, почти "невозможно сбить". Комментаторы отнеслись к подобным заявлениям скептически.

"Тут с автором согласен. Пластмассу сбить невозможно!" — пошутил один из пользователей.

"Какую советскую ракету на этот раз перекрасили?" — поинтересовался другой комментатор.

Пользователь Михаил М. обратил внимание на то, что украинские инженеры не показали никаких доказательств того, что новая ракета действительно существует и это не макет.

"Где видео испытаний?" — спрашивали в комментариях.

Видео с ракетой появилось в аккаунте "Обзор TV" на сайте YouTube в начале ноября. Ракету "Молния" показали на выставке "Оружие и безопасность – 2019".

Конструкторы заявили, что скорость ракеты составляет около 2–2,5 тыс. км/ч. По словам инженеров, ее смогут использовать для противодействия Черноморскому флоту РФ и флотилии РФ в Азовском море.

2 ноября украинский политолог Тарас Загородний предложил создать ракеты для ударов по российским АЭС. Он указал, что Киеву необходимо сокращать свою зависимость от Москвы и российских энергоносителей, а также не бояться создавать вооружение.

Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала. Например, в сентябре депутат Киевсовета Юрий Сиротюк призвал власти использовать космические ракеты с "динамитом и камушками", которые точно долетят до Москвы. Кроме того, из Киева не раз звучали агрессивные призывы, в том числе к развалу РФ.