Появились кадры совместных учений ВМФ и ВКС России в Средиземном море

Совместные учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море.

МОСКВА, 4 ноября/ Радио Sputnik. Министерство обороны РФ разместило видеозапись совместных учений Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, прошедших в акватории Средиземного моря, сообщает РИА Новости.

Совместные учения проходят в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.

Командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев сообщил, что в состав группировки на учениях вошли корабли Черноморского и Балтийского флотов, суда обеспечения, комплекс береговой обороны "Бастион", авиация ВКС, а также тральные силы и боевые катера ЧФ.

Тронев рассказал, что военным удалось добиться положительных результатов. Мероприятия боевой подготовки для поддержания уровня выполняются постоянно.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия и Турция вышли в совместный патруль в Сирии.