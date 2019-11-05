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05.11.2019
РИА Новости

Появились кадры совместных учений ВМФ и ВКС России в Средиземном море

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Совместные учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море
Совместные учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море.
Источник изображения: РИА Новости

МОСКВА, 4 ноября/ Радио Sputnik. Министерство обороны РФ разместило видеозапись совместных учений Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, прошедших в акватории Средиземного моря, сообщает РИА Новости.

Совместные учения проходят в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.



Командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев сообщил, что в состав группировки на учениях вошли корабли Черноморского и Балтийского флотов, суда обеспечения, комплекс береговой обороны "Бастион", авиация ВКС, а также тральные силы и боевые катера ЧФ.

Тронев рассказал, что военным удалось добиться положительных результатов. Мероприятия боевой подготовки для поддержания уровня выполняются постоянно.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия и Турция вышли в совместный патруль в Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Бастион
Компании
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Проекты
БФ
Военные учения
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