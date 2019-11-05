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05.11.2019
WarSpot

Сколько каждый из нас тратит на армию: инфографика Warspot

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Источник изображения: warspot.ru

Армия — дело затратное. Обычно военные расходы принято отображать процентами от ВВП страны. Warspot же решил посчитать, сколько именно долларов в год каждый гражданин отдельно взятой страны тратит на оборону.

В абсолютных значениях лидерство в расходах на оборону удерживают США, Китай, Саудовская Аравия, Россия, Индия, Франция и Великобритания. Если же посмотреть на издержки, которые несёт каждый гражданин, то список лидеров будет выглядеть несколько иначе:

Источник изображения: warspot.ru

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
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