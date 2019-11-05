Сколько каждый из нас тратит на армию: инфографика Warspot

Армия — дело затратное. Обычно военные расходы принято отображать процентами от ВВП страны. Warspot же решил посчитать, сколько именно долларов в год каждый гражданин отдельно взятой страны тратит на оборону.

В абсолютных значениях лидерство в расходах на оборону удерживают США, Китай, Саудовская Аравия, Россия, Индия, Франция и Великобритания. Если же посмотреть на издержки, которые несёт каждый гражданин, то список лидеров будет выглядеть несколько иначе: