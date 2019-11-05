Не рекомендуют: президента Эстонии не хотят отпускать на 9 мая в Москву
Президенту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая
В МИД Эстонии выступают против визита президента страны Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы 9 мая будущего года. Там заявили, что дипломаты не готовят эту поездку. К тому же глава государства еще не получила приглашения от российской стороны. Такая позиция ведомства связана с серьезными расхождениями Москвы и Таллина в отношении к событиям советского периода.
МИД Эстонии не готовится к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу порталу ERR.
"Давайте также посмотрим на принципиальные дебаты по истории, которые мы проводили в последние месяцы, например на то, как мы понимаем круглую годовщину повторной оккупации Эстонии, которую Россия отмечала как освобождение. И именно поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать возможность визита на уровне главы государства в случае, если такое приглашение поступит", - пояснил он.
При этом министр признал, что окончательное решение примет сама президент, но он бы относился к этому "очень осторожно".
Пока участие Кальюлайд в московских мероприятиях, посвященных 75-летию окончания Великой Отечественной войны, остается под вопросом, поскольку пока она даже не получала официального приглашения из России.
Москва и Таллин серьезно расходятся в том, как относиться к событиям прошлого века, касающихся Эстонии и СССР. Президент Эстонии ранее утверждала, что Вторая мировая война для ее страны завершилась 25 лет назад - в 1994 году, когда российские, по ее словам, "оккупационные" войска покинули территорию республики. До этого Эстония более полувека находилась в условиях "страданий, экономического регресса и лишения свободы", убеждена Кальюлайд.
Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния СССР в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова - Риббентропа. В 1940 году они вошли в состав СССР и оставались там в качестве союзных республик до 1991 года.
Как заявил РИА "Новости" зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии, поскольку она для нее и не начиналась. Он назвал высказывание Керсти Кальюлайд неуместным, поскольку республика не воевала за свою независимость. "Если эстонский лидер назовет какие-то величайшие сражения, в которых принимала участие эстонская армия, тогда, наверное, может такие заявления делать", - отметил он.
Аналогичные заявлению президента Эстонии высказывания делают и в МИД страны. Дипломаты возмутились фразами российских коллег по поводу освобождения Таллина Красной армией от сил вермахта и ее вступления в город 22 сентября 1944 года.
Вероятно, представителей эстонского внешнеполитического ведомства возмутил один из постов в twitter МИД России о 75-летней годовщине освобождения столицы Эстонской ССР. Аккаунт министерства ретвитнул пост российского посольства в Эстонии со следующей аннотацией: "Исторические факты свидетельствуют о том, что Эстонию и ее столицу Таллин освобождали от немецких оккупантов сами эстонцы, которые участвовали в грандиозной Прибалтийской стратегической операции".
"Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет", - заявили дипломаты.
Несмотря на такие разногласия, сегодня страны стараются поддерживать дипломатические отношения. Кальюлайд направила приглашения президентам России Владимиру Путину, Венгрии Яношу Адеру и Финляндии Саули Ниинистё на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который запланирован на 17-19 июня 2020 года в Тарту. По ее словам, форум позволит обсудить вопросы сохранения культурного наследия этих народов в меняющемся мире. Но пока Таллин не получил ответ от Москвы на такое приглашение.
Сама президент Эстонии побывала в Москве в середине апреля. Она приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства своей страны. После этого ее принял в Кремле российский лидер. Он назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц двух государств на протяжении долгого времени.
Что касается годовщины победы, на нее Кремль уже пригласил некоторых важных лиц, в частности, британского премьера Бориса Джонсона, президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу, канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и французского лидера Эмманюэля Макрона.
Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина и пообещал приехать в Россию в мае следующего года.
Трамп в свою очередь заявил, что очень серьезно обдумает приглашение, которое получило в конце июня лично от российского лидера на полях саммита "большой двадцатки" в Осаке.
"Россия прошла через очень многое, они потеряли, я думаю, намного больше людей, чем все остальные, в борьбе с нацизмом. Он пригласил меня, и я сказал, что мы рассмотрим это", - сказал американский лидер.
Лидия Мисник
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