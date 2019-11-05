Хуситы атаковали военный патруль на территории Саудовской Аравии

Очередную вылазку против саудовского патруля осуществили в приграничном районе представители йеменского движения хуситов, которое носит официальное название "Ансар Аллах".

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По последним сведениям, подтверждённым командованием саудовскими войсками, 5 военнослужащих армии королевства погибли у границы с Йеменом в результате атаки, осуществлённой хуситами. Среди погибших – два саудовских офицера (оба – майоры). Об этом со ссылкой на саудовское министерство обороны сообщает ливанский информационный ресурс AMN.

В материале утверждается, что силы "Ансар Аллах" обстреляли саудовский военный патруль в административном округе Джизан. Это приграничная с Йеменом провинция Саудовской Аравии, в последнее время часто становящаяся целью хуситов. Заявлено, что хуситы выпустили "несколько артиллерийских снарядов". По другим данным, отряды "Ансар Аллах" использовали гранатомёты и миномёты, установленные на автомобильных платформах.

Несколько недель назад хуситы вновь активизировались в нескольких провинциях Йемена. Их целью является возвращение под свой контроль ранее утраченных территорий. Нужно отметить, что хуситам, несмотря на то, что против них действует отлично оснащённая саудовская коалиция, это удаётся.

Одна из крупных побед недавнего времени, добытых хуситами, - разгром бригады национальной гвардии Саудовской Аравии, которая преимущественно состояла из наёмных бойцов. Хуситы атаковали колонну бронетехники, сожгли десятки бронемашин, захватили множество пленных, о судьбе большинства которых нет известий до сих пор.