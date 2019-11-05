Миротворческой бригаде России присвоили почетное наименование "Александрийская"

Церемония состоялась в Самарской области, в ней принял участие командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Церемония присвоения единственной в Вооруженных Силах России миротворческой бригаде Центрального военного округа почетного наименования "Александрийская" и вручения исторической копии Штандарта 5-го гусарского Александрийского полка состоялась в Самарской области 4 ноября. В церемонии принял участие командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"Сегодня очередное знаменательное событие в истории Вооруженных Сил Российской Федерации. Возвращая славные наименования воинских частей, таких как Александрийская, мы возвращаемся к истокам наших побед, которые помогают нам возродить духовно-нравственные идеалы Русского воинства. Мне выпала огромная честь, вручая штандарт 5-го Александрийского полка, прикоснуться к нашей Великой истории, быть причастным к возрождению лучших традиций русской армии. Проходить службу в соединении с таким прославленным наименованием не только большая честь, но и огромная ответственность. Сегодня личный состав 15 Александрийской мотострелковой бригады выполняет боевые задачи по защите национальных интересов России, находясь на передовых рубежах борьбы с терроризмом", - приводит пресс-служба слова Александра Лапина.

По данным пресс-службы, в мероприятии также приняли участие руководители Самарской области, ветераны Вооруженных Сил, участники локальных конфликтов, юнармейцы, потомки "черных" гусар, общественные деятели, а также представители общественной организации Бессмертные гусары в исторической форме и на конях.

Пятнадцатая отдельная мотострелковая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности, является единственным соединением в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения и входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Она укомплектована только военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи "Стрелец", спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС "Перунит-Б" и "Грот-Н", беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Леер-3" и "Тахион-3", радиостанциями шестого поколения "Азарт", индивидуальными защитными костюмами "Ковбой".

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поддержал обращение председателя союза "Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары" Артема Гусева о присвоении почетного названия "Александрийская" одной из воинских частей Самарского гарнизона.