В Польше оценили украинских снайперов на Донбассе

Снайперы играют важную роль в современных конфликтах, в число которых входит противостояние на Донбассе. Они наносят урон живой силе неприятеля, ведут наблюдение, что сказывается на ходе боя, влияют на моральный дух противника. Какую эволюцию претерпело вооружение украинских снайперов, попыталось оценить польское издание Defence24.

Источник изображения: https://www.armyrecognition.com

В бой с "Драгуновым"

С начала конфликта их основным оружием с обеих сторон была 7,62-мм винтовка Драгунова со специальной оптикой ПСO-1. Теоретически она может бить на расстояние до 1300 м (рекорд 1350 м), но практически дистанция огня колеблется в пределах 400-600-800 метров, в зависимости от навыков стрелка, условий, при которых ведется стрельба, и прочего. Иное оружие, отборное, западного производства, имели в ВСУ в 2014 году только элитные войска – спецназ.

В ходе конфликта использовалось также крупнокалиберное оружие 12,7 мм. Повстанцы применяли переделанную или серийную АСВК Корд. ВСУ использовали известную в мире марку Barrett (M107 и M82), дальность поражения из которой составляет 1800 м при уверенном попадании с 1000 м.

Как утверждалось, из 130 убитых в 2018 году солдат ВСУ почти 50 бойцов погибли от рук снайперов. В ходе проведенного анализа был сделан вывод о том, что наиболее высокая снайперская активность наблюдалась на участках фронта, где стороны находились близко друг к другу, или там, где рельеф местности позволял скрытно подкрадываться к позициям.

Источник изображения: https://www.armyrecognition.com

UAR-10

Прощай, советское наследие

В настоящее время ВСУ порывают с советской тактикой, техникой и вооружением и переходят на эталоны НАТО

- отмечает издание.

СВД была признана малоперспективный, хотя бойцы экспериментируют с ней, добавляя оборудованием и меняя оптику. Ее место заняла принятая на вооружение в 2017 году винтовка UAR-10 под патрон 7,6251 мм (.308 Winchester) разработки местной компании Zbroyar с эффективной дальностью 1200 м. Это боевой вариант гражданского изделия Z-10, которое производится с 2007 года.

Силы специальных операций полностью перешли на образцы западного и украинского происхождения, полностью отказавшись от советского наследия. На вооружении ССО состоят снайперские винтовки фирм Savage, Barrett, Zbroyar и других производителей.

Изделия поступают из разных стран. Например, в 2018 из Канады доставили партию LRT-3 кал. 12,7 мм фирмы PGW. Как указывает Defence24, из этих поставок устраиваются шоу, которые скрывают под собой постоянную работу волонтеров. "Благодаря их усилиям снайперы ВСУ получают все необходимое, включая приборы ночного видения, дальномеры, сошки или глушители", - подводит итог польский автор