На Украине уволили главу космического агентства и объявили конкурс на должность

Кабинет министров Украины уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко. На должность объявлен конкурс, сообщает в воскресенье, 4 ноября, "РИА Новости", со ссылкой на пресс-службу кабмина.

На состоявшемся заседании объявили конкурс и на другие должности. Вакантными в настоящее время остаются посты государственных секретарей министерства энергетики и защиты окружающей среды и министерства развития общин и территорий Украины, председателя Государственной экологической инспекции, должности зампредседателя Государственной фискальной службы.

24 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского попросила правительство внести представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста мэра. 4 сентября украинский кабмин уволил бывшего боксера.

1 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело по подозрению о злоупотреблении властью против бывшего чиновника.