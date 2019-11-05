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05.11.2019
Известия.ru

На Украине уволили главу космического агентства и объявили конкурс на должность

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Государственного космического агентства Украины

Кабинет министров Украины уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко. На должность объявлен конкурс, сообщает в воскресенье, 4 ноября, "РИА Новости", со ссылкой на пресс-службу кабмина.

На состоявшемся заседании объявили конкурс и на другие должности. Вакантными в настоящее время остаются посты государственных секретарей министерства энергетики и защиты окружающей среды и министерства развития общин и территорий Украины, председателя Государственной экологической инспекции, должности зампредседателя Государственной фискальной службы.

24 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского попросила правительство внести представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста мэра. 4 сентября украинский кабмин уволил бывшего боксера.

1 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело по подозрению о злоупотреблении властью против бывшего чиновника.

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Страны
Италия
Украина
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