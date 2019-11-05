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05.11.2019
Интерфакс-АВН

Авторский коллектив ГРУ выпустил книгу об истории российской военной разведки

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GRU
Главное разведывательное управление (ГРУ) — центральный орган управления военной разведкой в Вооружённых Силах России.

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Книга "Фронтовая разведка. История и не только" вышла в печать в преддверии Дня военного разведчика, который отмечается 5 ноября, сообщили в понедельник в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В преддверие празднования Дня военного разведчика авторский коллектив Главного разведывательного управления Генерального штаба выпустил в печать уникальную книгу, посвященную историческим вехам становления военной разведки в системе российского государства", - говорится в сообщении ЦВО.

Издание презентовано авторским коллективом на торжественном собрании в окружном доме офицеров в Екатеринбурге, сказали в пресс-службе.

"Уникальное издание включает в себя историографические архивные выкладки о создании и практической работе прообразов современной военной разведки: пешего авангарда сторожей времен древнерусских князей, ертаульских разъездов начала правления династии Романовых и летучего корпуса Петра I", - говорится в сообщении.

"Особое внимание авторский коллектив уделил работе с архивными данными. Уникальные материалы об искусстве военной разведки времен Отечественной войны 1812 года и русско-японской войны нашли свое отражение на 600 страницах праздничного издания", - сообщили в ЦВО.

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