Иран использует вдвое больше центрифуг, чем было известно ранее - СМИ

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи признал, что в настоящее время в стране действуют 60 усовершенствованных центрифуг по обогащению урана IR-6, сообщило агентство Associated Press (АР).

Агентство обмечает, что это вдвое больше, чем об этом было известно ранее, хотя Иран предупреждал о намерениях увеличить количество центрифуг.