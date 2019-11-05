Иран использует вдвое больше центрифуг, чем было известно ранее - СМИ
Газовые центрифуги для обогащения урана.
Источник изображения: Павел Орлов / Лента.ру
Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи признал, что в настоящее время в стране действуют 60 усовершенствованных центрифуг по обогащению урана IR-6, сообщило агентство Associated Press (АР).
Агентство обмечает, что это вдвое больше, чем об этом было известно ранее, хотя Иран предупреждал о намерениях увеличить количество центрифуг.
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