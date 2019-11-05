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05.11.2019
Интерфакс-АВН

Иран использует вдвое больше центрифуг, чем было известно ранее - СМИ

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Газовые центрифуги
Газовые центрифуги для обогащения урана.
Источник изображения: Павел Орлов / Лента.ру

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи признал, что в настоящее время в стране действуют 60 усовершенствованных центрифуг по обогащению урана IR-6, сообщило агентство Associated Press (АР).

Агентство обмечает, что это вдвое больше, чем об этом было известно ранее, хотя Иран предупреждал о намерениях увеличить количество центрифуг.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
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