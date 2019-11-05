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05.11.2019
WarSpot

Carl Gustaf стал высокоточным оружием

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Источник изображения: warspot.ru

Американская программа "прокачки" гранатомёта Carl Gustaf дала свои результаты. Пресс-служба компании Raytheon сообщила о завершении испытаний нового "умного" снаряда и готовности продемонстрировать его заказчика — американской армии.

Всего в ходе испытаний компании Saab и Raytheon, совместно разработавшие новый снаряд, провели 11 пусков, каждый из которых оказался успешным. В ходе финальных испытаний были поражены две статические цели, а также мобильная мишень на расстоянии почти 1800 м.

Испытания "умных снарядов" для гранатомёта Carl Gustaf

По словам разработчиков, новый снаряд имеет полуактивную систему лазерного наведения. Благодаря ракетному двигателю новый боеприпас сможет поражать цели на расстоянии до 2 км, тогда как все существующие имеют дальность до 1 км. При этом в Raytheon указывают, что уже работают над новой системой наведения, которая позволит поражать цели в режиме "выстрелил и забыл".

Гранатомёт Carl Gustaf был создан шведским инженером Зигфридом Аксельсоном. Он предназначен для уничтожения бронированных целей, живой силы и огневых позиций, а также для создания дымовых завес и освещения местности. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых была представлена в 2014 году и имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Благодаря разнообразию 84-мм боеприпасов Carl Gustaf является многофункциональным оружием. Он состоит на вооружении в 45 странах.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Швеция
Продукция
Carl Gustaf M4
Компании
Raytheon
SAAB
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