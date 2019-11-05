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05.11.2019
ТАСС

Медведев назвал перспективным направлением продажу Таиланду российской авиатехники

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Среди других направлений премьер-министр назвал сотрудничество в цифровой сфере и в инфраструктуре

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал перспективным направлением продажу Таиланду российской авиатехники. Он указал на то, что сотрудничество России и Таиланда не исчерпывается сферой туризма.

"Мы обсуждали на переговорах разные направления. Здесь можно назвать и то, что уже в повестке дня, и то, что может встать в повестку в ближайшее время. Например, закупка российской техники - самолетов, вертолетов. Это большой, серьезный рынок, и для нас он весьма интересен", - сказал премьер по итогам своего визита в Таиланд.

Среди других направлений он назвал сотрудничество в цифровой сфере, в инфраструктуре. "Результатом может быть даже некоторое изменение структуры товарооборота (между двумя странами)", - добавил Медведев.

Глава кабмина также указал на неплохие возможности сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. "Мы можем поставлять сюда мясо, которое в Таиланде довольно активно потребляется, а наши партнеры из Таиланда могут поставлять в Россию тайские фрукты, которые, как известно, очень высокого качества", - пояснил он.

Кроме того, по словам Медведева, во взаимодействии двух стран есть и примеры крупных инвестиций. Так, одна из крупнейших тайских фирм инвестировала в молочное производство в России порядка $1 млрд и имеет планы инвестировать дальше. "Это можно только приветствовать, тем более, что молочное производство - это сложный бизнес с достаточно длинным циклом инвестиций и не очень высокой рентабельностью. Поэтому такие инвестиции особенно ценны", - отметил премьер-министр.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Таиланд
Персоны
Медведев Дмитрий
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