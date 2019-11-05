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05.11.2019
Военное обозрение

Руки в карманах: в сети обсуждают фото украинского военного на учении в Львовской области

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Американские военнослужащие продолжают своё нахождение на украинской территории. Речь идёт об американских инструкторах, которые занимаются подготовкой военнослужащих различных подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины на Яворовском полигоне в Львовской области.

Источник изображения: Американское командование в Европе

На данный момент военнослужащие армии США проводят подготовку личного состава нескольких подразделений 93-й механизированной бригады вооружённых сил Украины.

Минобороны Украины, американское командование в Европе и пресс-служба посольства США в Киеве сообщают о том, что военнослужащие 93-й бригады под началом американских инструкторов проходили занятия по осуществлению разведки на местности, патрулированию с последующим вступлением в контакт с противником. В частности, заявлено о применении средств самоходной артиллерии.

Источник изображения: Американское командование в Европе

По последним сведениям, в качестве инструкторов украинских военнослужащих выступают представители 2-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии армии США. Ряд тренировок украинские военные проводили совместно с американскими, как отмечено, "для отработки слаживания".

Источник изображения: Американское командование в Европе

В ВСУ пытались ретушировать фото украинских военнослужащих

В американском командовании отметили, что первый этап подготовки касался украинских офицеров. Следующим этапом учения стала отработка украинскими офицерами полученных навыков командования на практике со своими подчинёнными. Обращает на себя внимание фотография (первая в материале), на которой офицер 93-й бригады ВСУ ведёт своё подразделение на боевое задание. У офицера - руки в карманах, он спокойно шагает, пока вверенное ему отделение рассредотачивается, занимая позиции на полигоне. При обсуждении фото в сети украинского военнослужащего назвали "расслабленным воином". Также многие вспомнили о заявлении предыдущего президента Украины об украинской армии как об "одной из сильнейших на континенте".

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