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05.11.2019
Деловая газета "Взгляд"

Турция захотела возобновить переговоры по поставке F-35

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Первый F-35, построенный для ВВС Турции.
Первый F-35, построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: thedrive.com

Тему продажи Турции американских истребителей F-35 нельзя считать закрытой, заявил руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"Мы не согласны с заявлениями о том, что F-35 и С-400 не могут находиться в одной стране, мы не видим никаких проблем с юридической точки зрения", – заявил Демир в эфире телеканала NTV.

По его словам, Турция выступает за возобновление переговоров по поставке F-35, сообщает Sputnik Turkiye.

В то же время Демир заявил, что Анкара рассматривает предложение Москвы по поставкам российских истребителей. "У нас имеется предложение (российской) стороны, и мы это предложение оцениваем. Его необходимо оценить с финансовой, технической и стратегической точек зрения. Сейчас не идет речи о том, чтобы дать ответ. Необходимо провести широкий анализ", – сказал Демир, передает ТАСС.

1 ноября сообщалось, что Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию.

В июле в связи с приобретением Турцией российских ЗРК С-400 США заявили о прекращении дальнейшего участия Анкары в программе F-35. Кроме того, палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как Вашингтон отомстил Анкаре за Сирию и С-400.



Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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