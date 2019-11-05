Против российского ПТРК нет противоядия

Несмотря на разрекламированную Южной Кореей надежность и неуязвимость своих самоходных гаубиц, во время боевых действий на севере Сирии они показали полную бесполезность.

Несколькими днями ранее, в ходе ожесточённого противостояния между курдами и турецкой армией на севере провинции Хасака, бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) уничтожили из ПТРК российского производства южнокорейскую самоходную гаубицу T-155K, стоящую на вооружении ВС Турции.

Прямое попадание противотанковой ракеты вызвало детонацию боекомплекта, в результате чего у артиллерийской установки оторвало башню, которая отлетела на 4 метра.

На снимке можно увидеть, что у "неуязвимой" Т-155К "снесло крышу". О жертвах среди членов экипажа не упоминается, но при таком взрыве у них не оставалось шанса остаться в живых.

Кроме того, Анкара практически всегда скрывает данные о своих потерях, хотя по неофициальным данным, в ходе боев на севере Сирии, они уже достигли 70-80 военнослужащих. Турецкие СМИ также постарались умолчать о данном инциденте, но фото с места событий подтверждают информацию о потере гаубицы.

Между тем, за последние дни армия Турции лишилась еще двух бронемашин "Kirpi-2". Они также были уничтожены курдами из ПТРК российского производства, отмечает Free News.