Российские военные на учении в Крыму отработают развертывание С-400

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Тренировка боевых расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 пройдет 7 ноября в районе Севастополя, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках учения по противовоздушной обороне с боевыми расчетами дивизиона С-400 соединения ПВО ЮВО будут проведены тренировки по отражению авиационного удара условного противника", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, зенитчики совершат марш в позиционный район, развернут зенитные ракетные системы в боевой порядок, выполнят практические задачи по отражению авиационного удара условного противника с проведением электронных пусков по воздушным целям.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем ПВО дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".