Поставки второй очереди российских С-400 Турции может быть отсрочена - турецкий чиновник

Анкара изучает предложение РФ о закупке истребителей

Дубай. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Поставки второй партии российских ЗРК С-400 "Триумф" Турции может быть осуществлена позднее графика, заявил руководитель секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир.

В интервью телеканалу NTV чиновник пояснил, что отсрочка, возможно, связана с переговорами по деталям передачи технологий и налаживанием совместного производства.

Демир подтвердил, что российская сторона предложила Анкаре закупки российских истребителей, это предложение находится в процессе рассмотрения, решение будет принято после "всестороннего анализа".