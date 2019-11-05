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05.11.2019
Интерфакс-АВН

Поставки второй очереди российских С-400 Турции может быть отсрочена - турецкий чиновник

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Анкара изучает предложение РФ о закупке истребителей

Дубай. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Поставки второй партии российских ЗРК С-400 "Триумф" Турции может быть осуществлена позднее графика, заявил руководитель секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир.

В интервью телеканалу NTV чиновник пояснил, что отсрочка, возможно, связана с переговорами по деталям передачи технологий и налаживанием совместного производства.

Демир подтвердил, что российская сторона предложила Анкаре закупки российских истребителей, это предложение находится в процессе рассмотрения, решение будет принято после "всестороннего анализа".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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