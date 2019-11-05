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05.11.2019
Lenta.ru

Названы сроки поставок российских СУ-30СМ в Армению

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Поставки российских СУ-30СМ в Армению начнутся в декабре 2019-го или в первые месяцы 2020 года. Об этом сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян, передает РИА Новости.

"Самолеты будут доставлены или в декабре или в январе-феврале", — сказал он. По словам Тонояна, на первом этапе республика планирует получить четыре СУ-30СМ из России, контракт на поставку истребителей уже частично оплачен.

Всего, по словам министра, Ереван намерен приобрести 12 таких машин. Также Тоноян добавил, что для оснащения своей армии Ереван закупает новые современные виды вооружений из разных стран.

В начале октября сообщалось, что еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. В настоящее время основную часть боевой авиации страны составляют российские легкие истребители МиГ-29. Однако принятая программа по модернизации Военно-воздушных сил предусматривает закупку тяжелых истребителей: в частности, в 2018 году Мьянма заказала у России шесть Су-30СМ и планирует в дальнейшем приобрести еще несколько таких самолетов.

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Страны
Армения
Мьянма
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Продукция
МиГ-29
ПАК ФА
Су-30
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