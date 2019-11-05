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05.11.2019
Газета.ru

Упали в километре: артобстрел обошел стороной военных США

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В Пентагоне опровергли обстрел патруля США в Сирии

Патрулирующие северо-восток Сирии военнослужащие США не попадали под артобстрел: снаряды упали в километре от дороги, по которой они шли, сообщили в Пентагоне. Таким образом там опровергли появившуюся ранее информацию о том, что союзные турецким вооруженным силам сирийские боевики обстреляли американцев.

Американские военнослужащие, которые патрулируют северо-восток Сирии, не попадали под артобстрел 3 ноября, как об этом говорили ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил.

Там уточнили, что снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой двигались бойцы.

"Все военные операции [возглавляемой США антитеррористической] коалиции согласовываются с другими силами, проводящими операции в регионе. Силы коалиции сохраняют свое неотъемлемое право на самооборону для обеспечения успеха наших операций, при этом придавая первостепенное значение безопасности наших войск", - подчеркнул представитель командования.

Таким образом он прокомментировал сделанное ранее руководителем российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майором Юрием Боренковым заявление о том, что союзные турецким вооруженным силам боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли колонну направлявшихся в Ирак военнослужащих США.

"По линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дороге М4 в направлении границы с Ираком, в шести км западнее населенного пункта Телль-Тамер была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевикам Сирийской национальной армии. Жертв нет", - сообщал Боренков.

Он также отметил, что российская военная полиция продолжает патрулировать границы Турции и Сирии по маршрутам Кобани - Шиух-Фаукани в провинции Алеппо и Камышлы - Дейруна-Ага в провинции Эль-Хасака согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам Боренкова, в течение суток российские военные зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня: боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия.

О передислокации американских войск из Сирии в западный Ирак 20 октября сообщал министр обороны США Марк Эспер. Он уточнил, что в эту страну направили около 1 тыс. солдат. По словам главы Пентагона, военные продолжат вести кампанию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

"Вывод (войск - "Газета.Ru") США продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе, мы говорим о неделях, а не днях… Текущий план действий состоит в том, чтобы передислоцировать эти силы в западный Ирак ", - приводит слова Эспера агентство Reuters. Как пояснил министр обороны США, передислокация необходима для того, чтобы "помочь защищать Ирак".

На следующий день Reuters сообщило, что группа американских военнослужащих пересекла границу Сирии в направлении иракской провинции Дахук в составе Иракского Курдистана. Как уточнили в Багдаде, речь идет о транзите.

27 октября американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что военные вернутся из Ирака в США.

Вашингтон начал выводить свои войска из Сирии после того, как 9 октября Турция начала на северо-востоке САР операцию "Источник мира". Анкара назвала ее целью создание буферной зоны, куда турецкая сторона смогла бы вернуть сирийских беженцев. При этом в большей степени операция была направлена против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG, крупнейшее подразделение курдско-сирийского альянса "Сирийские демократические силы" (СДС)), которые Турция считает террористической группировкой. В ходе операции Анкаре удалось установить контроль над территорией между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.

О выводе примерно 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции Марк Эспер сообщил 13 октября. Три дня спустя силы возглавляемой США международной коалиции полностью уничтожили свою военную базу в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии.

Кроме того, они оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики.

"16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования", - сообщил в своем twitter официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.


Лидия Мисник

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