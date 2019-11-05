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05.11.2019
Военно-промышленный курьер

Проблема Карабаха может быть решена на референдуме

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Источник изображения: vpk-news.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в прямом эфире в социальной сети Facebook, заявил о том, что одним из методов принятия решения по проблеме Нагорного Карабаха может быть проведение референдума.

Глава армянского правительства заявил о манипуляциях по карабахской теме, в частности относительно перспективы "сдачи Карабаха", на которую ссылаются представители оппозиции. 

Согласно Пашиняну, сообщает Eadaily, в настоящее время, в результате усилий его правительства, напряженность на линии соприкосновения снизилась, однако никаких конкретных договоренностей с Баку не достигнуто.

Премьер-министр Армении заверил, что правительство представит на обсуждение конкретный план с вариантами решения карабахского конфликта, в том случае если таковой будет выработан.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Азербайджан
Армения
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