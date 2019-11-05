Проблема Карабаха может быть решена на референдуме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в прямом эфире в социальной сети Facebook, заявил о том, что одним из методов принятия решения по проблеме Нагорного Карабаха может быть проведение референдума.

Глава армянского правительства заявил о манипуляциях по карабахской теме, в частности относительно перспективы "сдачи Карабаха", на которую ссылаются представители оппозиции.

Согласно Пашиняну, сообщает Eadaily, в настоящее время, в результате усилий его правительства, напряженность на линии соприкосновения снизилась, однако никаких конкретных договоренностей с Баку не достигнуто.

Премьер-министр Армении заверил, что правительство представит на обсуждение конкретный план с вариантами решения карабахского конфликта, в том случае если таковой будет выработан.